«Ich kann nicht 10 Wechsel vornehmen!»: Mourinho nach dem Sieg gegen Rayo Vallecano

Am 5. Spieltag der spanischen La Liga zeigte Real Madrid im heimischen, prachtvollen Estadio Santiago Bernabéu eine überzeugende Reaktion vor den eigenen Fans. Nachdem die „Königlichen“ aus der Niederlage am letzten Spieltag die richtigen Schlüsse gezogen hatten, gewannen sie das kleine Derby gegen Rayo Vallecano souverän mit 4:1. Nach Spielende nahm der erfahrene Trainer von Madrid, José Mourinho, an der Pressekonferenz teil und bewertete die Leistung seiner Schützlinge objektiv. Der portugiesische Spezialist äußerte sich zum intensiven Tempo der ersten Halbzeit, dem Leistungsabfall nach der Pause, der körperlichen Verfassung von Stars wie Jude Bellingham und Denzel Dumfries sowie den Gründen für die Auswechslung von Federico Valverde. Wie verlief das Spiel im Bernabéu, was beunruhigte Mourinho in der zweiten Halbzeit und in welcher Verfassung befindet sich Real im Titelrennen der La Liga?

«Wir haben die Sache in der ersten Halbzeit entschieden»: Mourinhos Statement zum Sieg

«Real Madrid»-Cheftrainer erklärte in einem Interview mit der lokalen Zeitung AS die strategische Bedeutung der Begegnung:

Wertvolle 3 Punkte nach der Niederlage: «Es war extrem wichtig zu gewinnen. Besonders nach der Niederlage am letzten Spieltag war es notwendig, das Team mental wieder aufzubauen», betonte der Trainer.

Ein Spiel, das in den ersten 45 Minuten entschieden wurde: «Wir haben das Schicksal des Spiels bereits in der ersten Halbzeit besiegelt. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so gut gespielt. Hier geht es nicht nur um die körperliche Verfassung, sondern auch um mentale Aspekte.»

Taktische Änderungen und Kontrolle: Mourinho fügte hinzu, dass er durch frische Kräfte im Mittelfeld die Stabilität auf dem Platz gewahrt habe und seine Schützlinge seinen vollen Respekt und Anerkennung verdienten.

«Wir schießen viele Tore, lassen aber viele Chancen liegen»: Analyse des Teamspiels

Als der portugiesische Spezialist über die offensive Philosophie und die Intensität von Real auf dem Platz sprach, wies er auch offen auf die Mängel hin:

Intensives und schnelles Pressing: «Wir sind ein Team, das den Ball vollständig kontrolliert, dem Gegner den Ball mit Intensität abnimmt und schnell in den Angriff umschaltet», beschrieb der Trainer den Hauptstil der Mannschaft.

Das Problem der Chancenverwertung: Mourinho war etwas unzufrieden damit, dass das Team trotz vier erzielter Tore eine Reihe gefährlicher Situationen ungenutzt ließ.

Zufriedenheit mit dem Sieg: In jedem Fall verbarg er nicht, dass das 4:1 auf der Anzeigetafel und die gewonnenen 3 Punkte den Trainer zufriedenstellten.

Das Problem von Jude, Dumfries, Konaté und Valverde: Gefahr durch Erschöpfung?

Der enge Spielplan belastet die Stars des Teams körperlich:

Es ist unmöglich, 10 Wechsel vorzunehmen: «Jeder hat gesehen, wie Jude (Bellingham) das Spiel beendet hat, Dumfries, Konaté... Ich kann nicht auf einmal 10 Wechsel in der Aufstellung vornehmen», sagte Mourinho mit Blick auf die Anzeichen von Müdigkeit bei den Spielern.

Vorsichtsmaßnahme bei Valverde: Zur Auswechslung von Federico Valverde erklärte er: «Das war eine Vorsichtsmaßnahme. Er hatte gewisse Probleme, und wir mussten das rechtzeitig lösen», um das Risiko einer Verletzung zu vermeiden.

Erfolg in einer intensiven Phase: Der Trainer lobte es sehr, dass sein Team nur drei Tage nach einem extrem schweren und intensiven Spiel wieder die Kraft fand, einen hohen Sieg einzufahren.

Dieser souveräne Sieg im «Santiago Bernabéu» half Real, seine Position in der heimischen Liga zu festigen und den Fans ein weiteres Torfestival zu schenken. Der enge Spielplan und die körperliche Belastung der Stars stellen den Trainerstab jedoch vor neue Rotationsaufgaben.

Glauben Sie, dass das von José Mourinho trainierte Real Madrid in dieser Saison über genügend Kaderbreite verfügt, um die La Liga und die UEFA Champions League zu gewinnen? Wie sollte das Team in den nächsten Spielen rotieren, um Leistungsträger wie Valverde und Bellingham vor Erschöpfung zu schützen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des hohen Sieges von Real und Mourinhos Statement mit allen Fußballfans und Madridistas!