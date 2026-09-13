Real Madrid besiegt Rayo Vallecano deutlich dank Doppelpack von Kylian Mbappé

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Real Madrid besiegt Rayo Vallecano deutlich dank Doppelpack von Kylian Mbappé

Im Rahmen des fünften Spieltags der spanischen La Liga besiegte Real Madrid Rayo Vallecano zu Hause deutlich mit 4:1. Wie Goal.com berichtet, avancierte der französische Stürmer Kylian Mbappé im Santiago Bernabéu zum Matchwinner, erzielte zwei Tore und steuerte eine Vorlage bei. Dieser Sieg bringt den Madrider Club auf 12 Punkte und ermöglichte es ihnen, in der Tabelle mit ihrem Hauptkonkurrenten Barcelona gleichzuziehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Mbappé und die Überlegenheit der Offensive

Nach der überraschenden Niederlage im letzten Spiel gegen Real Betis gingen die Schützlinge von José Mourinho hochkonzentriert in die Partie. Obwohl in der UEFA Champions League gegen Inter gewonnen wurde, gab es weiterhin Fragen zur offensiven Effizienz und Spielweise des Teams. Doch diese Zweifel wurden bereits in den ersten Minuten beseitigt. Kylian Mbappé zeigte seine besten Qualitäten und bewies erneut, dass er einer der Hauptanwärter auf den Ballon d'Or ist.

Die Gastgeber bauten ihre Angriffe schnell auf und brachten die gegnerische Abwehr in Bedrängnis. Infolgedessen verdoppelte sich der Vorsprung bereits in der 3. Minute. Kylian Mbappé eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte einen perfekten Pass durch die Abwehr von Rayo Vallecano auf Carreras, der die Chance nutzte. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 35. Minute, verwertete Jude Bellingham eine Flanke von Vinícius Júnior zum 3:0.

Schwierigkeiten in der zweiten Halbzeit und der Schlusspunkt

Nach der Pause zeigten die Spieler von Real Madrid eine gewisse Nachlässigkeit, was dem Gegner Möglichkeiten eröffnete. In der 51. Minute nutzte Camello einen Fehler von Antonio Rüdiger zum Anschlusstreffer. Danach wurde Rayo Vallecano aktiver und erzeugte mehrere gefährliche Situationen vor dem Madrider Tor. Besonders Torhüter Thibaut Courtois rettete das Team mehrfach vor sicheren Gegentoren.

Gegen Ende des Spiels rückte der Gegner mit der gesamten Mannschaft auf, um den Rückstand zu verkürzen, was Real Madrid Räume für Konter bot. In der 90.+1 Minute erzielte Matchwinner Kylian Mbappé sein zweites Tor und setzte den Schlusspunkt. Trotz der Gegenwehr der Verteidiger schob der französische Stürmer den Ball präzise ins lange Eck und stellte den Endstand auf 4:1.

Real MadridKylian MbappéLa LigaRayo VallecanoJosé Mourinho
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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