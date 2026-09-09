Wie wurde Abdukodir Khusanov im Spiel von Manchester City gegen Porto bewertet?

Abdukodir Khusanov von Manchester City wurde im Champions-League-Spiel gegen Porto eingewechselt. Der usbekische Verteidiger kam in der 48. Minute für Josko Gvardiol ins Spiel.

Khusanov spielte fast eine Halbzeit lang. Die Statistik-Plattform Sofascore bewertete seine Leistung mit 6,8 Punkten.

Manchester Citygewann das Spiel in Portugal mit 2:0. Beide Tore erzielte Erling Haaland. Der norwegische Stürmer eröffnete den Torreigen in der 47. Minute und erzielte in der 90.+1. Minute seinen zweiten Treffer.

Am Ende des Spiels Manchester Cityhatten die Spieler eine Durchschnittsbewertung von 7,02 Punkten. Khusanov wurde mit 6,8 Punkten bewertet.