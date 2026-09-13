Lionel Messi trifft, doch Inter Miami verspielt den Sieg in den letzten Minuten

In einer spannenden Begegnung der MLS Eastern Conference, Inter Miami empfing den Tabellenführer Nashville SC zu Hause. Laut Goal.com war die Partie hart umkämpft; die Gastgeber verloren den Sieg durch ein Gegentor in den letzten Sekunden, was zu einem 2-2 Unentschieden führte. Dies berichtet Goal.com. Das Spiel begann glücklich für die Gäste. Bereits in der vierten Minute verwertete Sam Surridge eine Flanke von Andy Najar und brachte Nashville SC in Führung. Danach versuchten die Hausherren, das Heft in die Hand zu nehmen und starteten gefährliche Angriffe.

In der ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber durch ihre Aktivität für den Ausgleich. Ein gefährlicher Eckball von Lionel Messi wurde vom Verteidiger Reed Baker-Whiting unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Die Teams gingen mit einem 1-2 in die Pause.

Lionel Messis nächster Rekord

In der zweiten Halbzeit stellte der argentinische Star Lionel Messi erneut seine brillante Technik unter Beweis. Der Stürmer, der bis zur letzten Minute aktiv blieb, spielte im Mittelfeld eine schöne Kombination mit Rodrigo De Paul und schoss den Ball aus 20 Metern präzise in die untere Ecke.

Dieses Tor war Lionel Messis 99. Treffer für den Verein in allen Wettbewerben. Zudem festigte es seine Führung in der MLS-Torschützenliste mit 19 Toren. Im Laufe des Spiels traf der 39-Jährige zudem einmal das Aluminium.

Defensivfehler rächen sich

Doch die Unordnung in der Abwehr der Gastgeber rächte sich erneut. In der Nachspielzeit traf Sam Surridge aus kurzer Distanz zum 2-2 und schnürte damit seinen Doppelpack.

Nach diesem Remis steht fest, dass Inter Miami nur eines der letzten neun Spiele gewinnen konnte. Die Mannschaft von Guillermo Hoyos liegt nach 25 Spielen mit 45 Punkten auf dem zweiten Platz der Eastern Conference. Nashville SC führt die Tabelle mit 9 Punkten Vorsprung auf den Verfolger an.

Inter Miami muss sich schnell erholen, denn am Mittwoch steht das Finale des Campeones Cup gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul an. Dieses Spiel bietet dem Team die Chance auf einen schnellen Titelgewinn. Nashville SC empfängt am nächsten Samstag Chicago Fire.

Endi Inter Miami tezda oʻziga kelib olishi lozim, chunki jamoa chorshanba kuni Meksikaning Cruz Azul klubiga qarshi Campeones Cup final bahsida maydonga tushadi. Ushbu oʻyin jamoaga tez fursatda sovrin yutib olish imkoniyatini taqdim etadi. Nashville SC esa keyingi shanba kuni oʻz maydonida Chicago Fire jamoasini qabul qiladi.