Mysteriöses Restaurant in Indien: Gäste speisen zwischen Gräbern

Ein ungewöhnliches Restaurant in Ahmedabad, Indien, zieht mit seiner außergewöhnlichen Atmosphäre viel Aufmerksamkeit auf sich. Hier können Gäste während des Essens die alten Gräber in ihrer Umgebung sehen.

Das im Gebiet Lal Darwaza gelegene Lucky Restaurant, auch bekannt als New Lucky Restaurant, hat Tische, die um Gräber herum platziert sind. Die Gräber sind durch kleine Metallgitter abgetrennt.

Die Restaurantleitung reinigt die Gräber täglich und schmückt sie als Zeichen des Respekts für die Verstorbenen mit Blumen.

Gräber wurden nicht verlegt

Die Geschichte des Restaurants reicht bis in die 1950er Jahre zurück. Damals wurde neben einem Friedhof ein kleiner Teeladen eröffnet. Später expandierte das Geschäft und ein Restaurant wurde dort errichtet.

Die Gräber in dem Gebiet wurden jedoch nicht verlegt. Sie blieben an ihrem ursprünglichen Platz, und die Tische wurden um sie herum angeordnet.

Trotz der ungewöhnlichen Kulisse ist das Restaurant seit Jahrzehnten in Betrieb. Interessanterweise hat das Lokal keine offizielle Website oder Social-Media-Seiten. Es ist hauptsächlich durch Kundenempfehlungen und seinen lokalen Ruf bekannt.

Das Restaurant bietet eine Vielzahl von Gerichten an. Dennoch gehören Tee und Brötchen zu den am häufigsten bestellten Artikeln.

Der Ort ist bei den Einheimischen auch als „Glücksort“ bekannt. Manche Gäste kommen vor wichtigen Ereignissen, geschäftlichen Entscheidungen oder Prüfungen vorbei, um sich Glück zu wünschen.

Ein weiterer einzigartiger Aspekt des Restaurants ist seine Verbindung zu dem berühmten indischen Maler M.F. Husain . Berichten zufolge war der Künstler ein regelmäßiger Besucher dieses Ortes.

Eines seiner Gemälde ist bis heute im Restaurant erhalten und ausgestellt.

So ist das jahrzehntealte Lucky Restaurant nicht nur ein Ort zum Essen geworden, sondern ein Teil der einzigartigen lokalen Kultur von Ahmedabad. Mit seiner ungewöhnlichen Atmosphäre, Geschichte und den besonderen Traditionen weckt es weiterhin das Interesse von Touristen und Einheimischen.