Lionel Messi, der erfolgreichste und berühmteste Star in der Geschichte des Weltfußballs, steht erneut im Zentrum einer großen Sensation. Noch bevor er seine aktive Karriere auf dem grünen Rasen beendet, startet die argentinische Legende ein neues Projekt als Klubbesitzer. Laut dringenden Informationen der renommierten spanischen Zeitung AS hat Messi eine endgültige Einigung über den Erwerb der Mehrheitsanteile am CD Eldense erzielt, einem Fußballverein, der in der zweiten spanischen Liga, der Segunda División, spielt. Nach monatelangen geheimen Verhandlungen stehen die Parteien kurz vor dem offiziellen Abschluss. Von wem kauft Messi den Verein, welche Behörde muss diesen Deal genehmigen und warum schreibt dieses Ereignis Geschichte im spanischen Fußball? Am Ende des Artikels enthüllen wir die wichtigste Intrige: alle Details zu Messis alleiniger Investition und den Zeitplan für die offizielle Bekanntgabe.

Geheime Verhandlungen und die Grundsatzvereinbarung vom 8. September

Die von der spanischen Presse enthüllten Details bestätigen den Ernst der Lage:

Deal mit kolumbianischen Investoren: Lionel Messis persönliche Anwälte führten seit langem aktive Verhandlungen mit der berühmten kolumbianischen TH-Investorengruppe unter der Leitung von Juan Carlos Trujillo;

Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen: Am 8. September dieses Jahres erzielten die Parteien eine grundsätzliche Einigung über den Kauf und Verkauf des Vereins CD Eldense;

Kontrollmehrheit in Messis Hand: Gemäß den Vertragsbedingungen wird der Fußballstar die Mehrheitsanteile am Team halten und die wichtigsten Entscheidungen treffen, die die Zukunft des Vereins bestimmen.

„Lionel Messis Rückkehr in den spanischen Fußball als Investor und Teambesitzer wird einen enormen wirtschaftlichen und medialen Einfluss auf die gesamte Segunda und das spanische Ligasystem haben“, betont die Zeitung AS.

Historischer Rekord: Der erste argentinische Besitzer in Spanien

Diese Vereinbarung ist ein beispielloses Ereignis, nicht nur für den Sport, sondern auch für die spanische Gesetzgebung und Geschichte:

Erster argentinischer Klubbesitzer: Sobald dieser Deal abgeschlossen ist, wird Messi der erste Argentinier in der Geschichte der spanischen Profiligen sein, der einen Verein kauft und besitzt;

Die letzte Bedingung des Deals: Damit die Vereinbarung offiziell in Kraft tritt, muss sie vom spanischen Obersten Sportrat (CSD — Consejo Superior de Deportes) genehmigt und offiziell autorisiert werden;

Neue Ambitionen für CD Eldense: Das Team aus der zweiten Liga könnte unter Messis Führung finanzielle Stabilität erreichen und den Aufstieg in die La Liga anstreben.

Die Hauptlösung und Messis absolute Alleinherrschaft

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans und Wirtschaftsanalysten beschäftigt, ist, mit wem Messi diesen Verein leiten wird und wann die offizielle Erklärung erfolgt. Die wichtigste Lösung und Schlussfolgerung ist, dass, Lionel Messi an diesem Großprojekt als alleiniger unabhängiger Investor teilnimmt. Keine anderen externen Geschäftspartner, Konsortien oder ehemaligen Spieler sind an diesem Transfer und Kauf beteiligt. Messi übernimmt alle finanziellen und administrativen Lasten. Sobald die Genehmigung des spanischen Obersten Sportrats vorliegt, planen die Parteien, diesen historischen Schritt in den kommenden Tagen auf einer offiziellen Pressekonferenz bekannt zu geben.

Glauben Sie, dass Lionel MessisÜbernahme von CD Eldense dem Team helfen wird, in kurzer Zeit in die spanische La Liga aufzusteigen? Ist der Kauf eines Vereins während der aktiven Spielerkarriere der richtige Schritt für Messis zukünftige Managementkarriere? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese sensationelle Nachricht aus dem Weltfußball mit Ihren Freunden und Fußballfans!