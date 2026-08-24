Unerwartete Wende bei Pakhtakor: Verlässt Artiqxo‘jayev den Verein?

Beim Fußballverein Pakhtakor aus Taschkent könnten gravierende Veränderungen bevorstehen. Der usbekische Fußballexperte Alischer Nikimbayev berichtet, dass Vereinspräsident Jahongir Artiqxo‘jayev beschlossen hat, seine Zusammenarbeit mit Pakhtakor zu beenden.

Diese Nachricht kommt zu einem besonders kritischen Zeitpunkt, da für die „Löwen“ in nur drei Wochen das erste Spiel in der AFC Champions League Elite ansteht.

1. Was wurde den Mitarbeitern von Pakhtakor mitgeteilt?

Laut Alischer Nikimbayev wurden die Mitarbeiter von Pakhtakor darüber informiert, dass Jahongir Artiqxo‘jayev beschlossen hat, die Beziehungen zum Verein zu beenden.

„Dies war eine erwartete Entscheidung, aber es ist schwer zu glauben, dass sich die Ereignisse so abrupt und plötzlich überschlagen würden“, so Nikimbayev.

Dies deutet darauf hin, dass Veränderungen in der Vereinsführung bereits zuvor diskutiert worden sein könnten. Der Zeitpunkt und die Geschwindigkeit dieser Entwicklungen haben die Fußballwelt jedoch überrascht.

2. Das größte Problem — hat Pakhtakor einen Plan B?

Der besorgniserregendste Punkt in Nikimbayevs Bericht ist die Ungewissheit über die nächsten Schritte des Vereins.

Seiner Meinung nach ist derzeit unklar, ob Pakhtakor überhaupt einen fertigen Plan B in der Schublade hat.

Das heißt: Sollte Jahongir Artiqxo‘jayev den Verein tatsächlich verlassen, stellt sich die dringende Frage, wer Pakhtakor führen soll und wie.

Hauptfrage Aktueller Status Hat Artiqxo‘jayev seine Entscheidung offiziell bekannt gegeben? Bisher keine offizielle Bestätigung in öffentlichen Quellen Wer wird der neue Vereinschef? Unbekannt Gibt es einen Plan für den Führungswechsel? Keine klaren Informationen Nimmt Pakhtakor an der ACL Elite teil? Teilnahme bestätigt

3. Drei Wochen bis zur ACL Elite

Der schwerwiegendste Aspekt der Situation ist die Zeit.

Pakhtakor wird an der AFC Champions League Elite 2026/2027 teilnehmen, und bis zum ersten Spiel sind es nur noch etwa drei Wochen.

In einer solchen Phase könnte ein plötzlicher Führungswechsel Auswirkungen haben auf:

Finanzpläne;

Transferpolitik;

organisatorische Abläufe;

Saisonvorbereitung.

Daher

ist die offizielle Position von Pakhtakor in den kommenden Tagen für die Fans von entscheidender Bedeutung.

4. Bisher keine offizielle Bestätigung

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Nachricht bisher nicht offiziell bestätigt wurde.

Nikimbayev selbst merkte an, dass es schwierig sei, eine offizielle Stellungnahme in öffentlichen Quellen zu finden, die Jahongir Artiqxo‘jayevs Entscheidung zur Beendigung der Zusammenarbeit bestätigt.

Daher ist es angemessen, die aktuellen Informationen als inoffizielle Meldung zu betrachten.

Die Antwort wird erst nach einer offiziellen Stellungnahme der Pakhtakor-Führung bekannt sein.

Fazit: Drei kritische Wochen warten auf Pakhtakor

Sollte die Entscheidung von Jahongir Artiqxo‘jayev, den Verein zu verlassen, offiziell bestätigt werden, beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte von Pakhtakor.

Dennoch bleiben viele Fragen offen: Wer wird der nächste Vereinschef, wie wird sich das Managementsystem ändern und wie stark wird dieser Prozess die Teilnahme an der ACL Elite beeinflussen?

Für die Fans von Pakhtakor ist eine offizielle Reaktion des Vereins am wichtigsten. Da der Start der ACL Elite näher rückt, muss die Ungewissheit um die „Löwen“ schnell beseitigt werden.