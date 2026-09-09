Internationale Medientour im Rahmen des BRICS-Gipfels beginnt: Usbekische Delegation in Delhi

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Internationale Medientour im Rahmen des BRICS-Gipfels beginnt: Usbekische Delegation in Delhi

In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi wurde offiziell eine bedeutende Medientour für internationale Journalisten im Rahmen des bevorstehenden BRICS-Gipfels gestartet.

An der Eröffnungsveranstaltung nahmen Vertreter des indischen Außenministeriums, Botschafter verschiedener Länder und hochrangige Diplomaten teil. Die Redner betonten, dass diese Medienmission eine wichtige Plattform darstellt, um nicht nur die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern zu stärken, sondern auch Erfahrungen im globalen Informationsraum auszutauschen und neue Brücken für die zukünftige Zusammenarbeit zu bauen.

Internationale Medientour im Rahmen des BRICS-Gipfels beginnt: Usbekische Delegation in Delhi

Es wurde angemerkt, dass die Mitglieder der internationalen Delegation im Rahmen des Programms nicht nur Neu-Delhi, sondern auch Agra (Taj Mahal), Kerala und Mumbai besuchen werden, um Indiens reiches kulturelles Erbe, Fintech-Erfolge und die Arbeit bedeutender Medieninstitutionen kennenzulernen.

Unsere Vertreter sind Teil der usbekischen Delegation und berichten direkt vor Ort über das Geschehen.

Verfolgen Sie unsere ausführlichen Berichte und exklusiven Details.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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