Justin Gaethje enthüllt, wie er den unbesiegten Ilia Topuria deklassierte

In der Welt des Oktagons sah niemand den fast 37-jährigen Kämpfer, den viele für über seinen Zenit hinaus hielten, als ernsthaften Anwärter auf die absolute Meisterschaft. Doch einer der intensivsten Helden der UFC-Geschichte — Justin Gaethje — sorgte im Juni beim UFC Freedom 250 Turnier für eine echte Sensation: Er besiegte den 29-jährigen unbesiegten Star zweier Gewichtsklassen, Ilia Topuriadurch technischen K.o. und holte sich den UFC-Gürtel in der 70-kg-Klasse zurück. Nach diesem Duell, das die Welt in Staunen versetzte, enthüllte der neue Champion erstmals, wie er Topurias Schwachstelle fand und ihn im Oktagon „brach“.

Warum weigerte sich der spanisch-georgische Star trotz einer Führung bei den Treffern, den Kampf fortzusetzen? Wie funktionierte Gaethjes intelligentes Timing und wie veränderte dieser heldenhafte Sieg die MMA-Geschichte?

Triumph und Fall: Die Kapitulation des unbesiegten Champions

Die Nacht von UFC Freedom 250 markierte völlig gegensätzliche Punkte in den Karrieren der beiden Athleten:

Sieg durch technischen K.o.: Der erfahrene amerikanische Kämpfer erschöpfte seinen Gegner Ilia Topuria so sehr, dass dieser den Kampf aufgrund schwerer Verletzungen nicht fortsetzen konnte;

Verlust der Gürtel: Der 29-jährige Topuria, der in zwei Gewichtsklassen Champion war, erlitt den schwersten Schlag seiner Karriere, verlor seinen Gürtel und muss sich nun einem langwierigen Genesungsprozess unterziehen;

Das Paradoxon der Schlagstatistik: Überraschenderweise lag Topuria bei den präzisen Treffern vorne — er landete 97 Schläge, während bei Gaethje 91 Treffer registriert wurden;

Absolute Präzision und Kraft: Dennoch hatte jeder Konterschlag des Amerikaners eine verheerende Wirkung und zerschmetterte Topurias Deckung.

„Wie hat alles angefangen?“: Zweifel, Alter und der Außenseiterstatus

Vor diesem Kampf waren Experten und Fans sehr skeptisch gegenüber Justin Gaethjes Chancen:

Das Etikett „alternder Kämpfer“: Der 37-jährige Gaethje traf auf den schnellen und extrem mutigen Ilia Topuria auf dem Höhepunkt seines Schaffens, und viele sagten voraus, dass dies der letzte düstere Punkt in Gaethjes Karriere sein würde;

Topurias absolutes Selbstvertrauen: Der junge Champion, der seine Gegner reihenweise ausschaltete, war sich auch in diesem Kampf eines leichten Sieges sicher;

Ein von harten Kämpfen gezeichneter Körper: Für Justin, der über Jahre hinweg blutige und schwere Kämpfe bestritten hatte, war dies die letzte Prüfung auf Leben und Tod, um seinen Namen im Oktagon zu bewahren.

Unbeugsamer Wille und der Wendepunkt: Der geniale Plan, der den Rhythmus der Beinarbeit störte

Gaethjes Sieg im Oktagon war nicht nur eine Frage der Kraft, sondern das Ergebnis perfekter Berechnung und hohen Intellekts:

„Beine im gleichen Rhythmus“: Der amerikanische Champion entlarvte Topurias Bewegungsstil vollständig: Er stellte fest, dass der Gegner seinen Rhythmus nie änderte und sich nicht seitwärts bewegte, sondern nur vorwärts oder rückwärts;

Makellose Umsetzung des Plans: Gaethje und sein Trainerteam konzentrierten sich darauf, Topurias Beinarbeit zu stören und ihn aus seinem Rhythmus zu bringen — eine Strategie, die voll aufging;

Ein Krieg ohne Verletzungen: Dank perfekten Timings überstand Gaethje nicht nur die kraftvollen Angriffe des Gegners, sondern beendete den Kampf auch in exzellenter körperlicher Verfassung, fast ohne ernsthafte Blessuren.

„Er ändert nie den Rhythmus seiner Beine. Er bewegt sich entweder vorwärts oder rückwärts; man sieht ihn selten seitwärts bewegen. Am Ende ging es nur darum, seine Beinarbeit richtig zu berechnen. Der Plan war, seinen Rhythmus zu brechen, und das ist uns gelungen“, betonte Justin Gaethje.

Die Wiedergeburt einer Legende und das Meisterschafts-Finale

Dieser Sieg von Justin Gaethje war der klare Beweis dafür, dass Jugend und äußerer Druck gegenüber dem unbeugsamen Willen eines Menschen machtlos sind. Der von vielen abgeschriebene Kämpfer wurde wiedergeboren und trug erneut die UFC-Meisterschaftskrone im Leichtgewicht. Für Topuria war diese Niederlage eine harte Lektion, die zeigte, dass jeder große Kämpfer im Oktagon durch einen taktischen Fehler tief fallen kann.

Glauben Sie, dass Justin Gaethjes erneuter Titelgewinn mit 37 Jahren eine echte sportliche Heldentat ist? Wird Ilia Topuria nach seinen Verletzungen seine Fehler korrigieren und zu seiner alten unbesiegbaren Form zurückkehren können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der historischen Sensation in der MMA-Welt mit allen Kampfsportfans!