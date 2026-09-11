Sindarovs großer Aufstieg: Usbekischer Großmeister auf dem zweiten Platz des Weltschachs

Noch gestern kämpfte er darum, seinen Platz unter den stärksten Namen des Weltschachs zu festigen. Heute ist der Name Javohir Sindarov als die Nummer 2 der Welt im Schach in den Live-Rapid-Ranglisten verzeichnet.

Der usbekische Großmeister besiegte im Rahmen der Global Chess League einen weiteren starken Gegner, den französischen Schachspieler Alireza Firouzja. Dieser Sieg verschaffte seinem Team nicht nur einen entscheidenden Vorteil, sondern beeinflusste auch Sindarovs Live-Rapid-Rating maßgeblich.

Als Ergebnis hat unser Landsmann +10,6 Ratingpunkte gewonnen und seinen Wert auf 2742,6 Punkte gesteigert, womit er auf einen Schlag vier Plätze gutmachte. Vor ihm steht nun nur noch die Schachlegende Magnus Carlsen.

Eine Partie — das Schicksal eines Teams

Die Partie gegen Firouzja war keine gewöhnliche Rating-Begegnung.

Sindarovs Sieg für die Ganges Grandmasters war von entscheidender Bedeutung. Während die anderen Partien des Teams unentschieden endeten, sicherte gerade der Sieg des usbekischen Großmeisters dem Team die Gesamtführung. Auch die Indian Express bezeichnete dieses Ergebnis als wichtigen Schritt im Kampf der Gambits um eine Spitzenplatzierung im Wettbewerb.

Hier zeigte sich Sindarovs wahres Heldentum: In dem kritischsten Moment, als das Team einen Sieg brauchte, übernahm er die persönliche Verantwortung.

Sein Weg ist kein leichter

Für Javohir Sindarov ist dieses Ergebnis kein Zufallstreffer.

Der 20-jährige usbekische Großmeister konkurriert in letzter Zeit auf Augenhöhe mit den stärksten Schachspielern der Welt. In der Global Chess League selbst hatte er zuvor bereits einen wichtigen Sieg über die Schachlegende Viswanathan Anand errungen.

Das Interessanteste ist, dass dieser Aufstieg vor dem Hintergrund hochkarätiger Gegner stattfindet.

Einerseits besiegt er erfahrene Champions wie Anand, andererseits lässt er die stärksten Stars des modernen Schachs wie Firouzja hinter sich.

Dies ist keine Geschichte mehr über ein einfaches „talentiertes junges Schachtalent“.

Sindarov fordert seinen Platz in der Elite ein.

Sprung im Ranking: 4 Plätze auf einmal

Nach dem Sieg über Firouzja erreichte Sindarovs Live-Rapid-Rating 2742,6 Punkte.

Die Top 5 der Live-Rangliste sahen zu diesem Zeitpunkt wie folgt aus:

Platz Schachspieler Rapid-Rating 1 Magnus Carlsen 2806,5 2 Javohir Sindarov 2742,6 3 Ian Nepomniachtchi 2740,2 4 Hikaru Nakamura 2738,0 5 Alireza Firouzja 2736,8

Sindarovs +10,6 Ergebnis hob ihn sofort um vier Plätze nach oben. Auch lokale Quellen haben diesen Wert notiert.

Gleichzeitig können sich Live-Rankings je nach Spielergebnissen schnell ändern. Zum Beispiel wird Sindarov auf der nächsten aktualisierten Seite von 2700chess aufgrund anderer Ergebnisse auf einem niedrigeren Platz geführt.

Daher Platz 2 — sollte als der Stand des Live-Rankings direkt nach dieser spezifischen Partie verstanden werden als.

Sogar die Stärksten erkennen ihn besonders an

Sindarovs Wachstum bleibt auch den größten Stars des Weltschachs nicht verborgen.

In der Begegnung mit Magnus Carlsen im Rahmen der Global Chess League leistete der usbekische Großmeister dem norwegischen Champion ernsthaften Widerstand und erreichte ein Remis.

Nach dieser Partie lobte Carlsen Sindarovs positionelles Verständnis und Spiel. Die Indian Express schrieb, dass Carlsen ihn als einen ausgeglichenen Schachspieler ohne „offensichtliche Schwächen“ einschätzte.

Diese Anerkennung zeigt, wo Sindarov angekommen ist.

Denn hier wird sein Spiel nicht von einem einfachen Fan bewertet, sondern von einem der größten Spieler der Schachgeschichte .

Der größte Test für Sindarov steht noch bevor

Obwohl die Erfolge in der Global Chess League eine große psychologische und sportliche Erfahrung für Javohir sind, steht das wichtigste Ereignis der Saison noch bevor.

Der usbekische Großmeister bereitet sich auf ein Duell gegen den amtierenden Weltmeister D. Gukesh um den Weltmeistertitel vor. Dieses Aufeinandertreffen wird in der Schachwelt mit großer Spannung erwartet.

In diesem Sinne bringt jeder große Sieg von Sindarov in der Global Chess League ihm nicht nur Ratingpunkte, sondern auch Selbstvertrauen und Erfahrung vor der Weltmeisterschaft .

Jetzt bleibt nur noch Carlsen

Sindarovs Sieg gestern brachte ihn in der Rangliste hinter Carlsen.

Es gibt immer noch einen großen Abstand zwischen ihnen: 2806,5 — 2742,6.

Aber vor ein paar Tagen sah das Bild noch anders aus. Sindarov war ein Schachspieler, der um hohe Plätze kämpfte. Jetzt wird sein Name neben Superstars wie Carlsen, Nepomniachtchi, Nakamura und Firouzja genannt.

Dies ist kein Ergebnis, das über Nacht entstand.

Dies ist das Ergebnis jahrelang aufgebauter Fähigkeiten, der Fähigkeit, unter Druck nicht die Fassung zu verlieren und keine Angst vor den stärksten Gegnern zu haben.

Keine Wiedergeburt, sondern Selbstentfaltung

Wenn man Javohir Sindarovs aktuellen Aufstieg als „Wiedergeburt“ bezeichnen kann, bedeutet das nicht, dass er im Schach verschwunden war und dann zurückkehrte, sondern dass er sein wahres Potenzial auf einem neuen Niveau entfaltet .

Auf derselben Bühne mit Namen wie Anand, Firouzja und Carlsen zu stehen, ist für ihn keine außergewöhnliche Situation mehr.

Javohir Sindarov aus Usbekistan ist auf dem Weg zu den höchsten Gipfeln des Weltschachs. Und auf seinem Weg bleibt derzeit nur noch ein Name — Magnus Carlsen.