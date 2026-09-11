Ninkear präsentiert U9 Pro Laptop auf der IFA 2026

Auf der IFA 2026 in Berlin stellte Ninkear sein neues Flaggschiff vor: das 16-Zoll-Notebook U9 Pro. Laut ixbt.com ist dieser mobile Computer speziell für Softwareentwicklung, Content-Erstellung und Anwendungen mit lokalen KI-Modellen konzipiert. Wie Ixbt.com berichtet, ist dies der Fall.

Das Herzstück des neuen Geräts ist der Intel Core Ultra 9 185H Prozessor. Dieser Chip aus der Meteor Lake-Familie verfügt über 16 Kerne und 22 Threads. Er umfasst sechs Performance-Kerne, acht Effizienz-Kerne und zwei zusätzliche Low-Power-Kerne, wobei die maximale Taktfrequenz 5,1 GHz erreicht.

Leistung und Grafikfähigkeiten

Für Grafikaufgaben ist der integrierte Intel Arc-Kern mit acht Xe-Kernen und einer Taktfrequenz von bis zu 2,35 GHz zuständig. Zudem ist der Prozessor mit einer Intel AI Boost Neural Processing Unit ausgestattet, die eine Leistung von bis zu 11 TOPS bietet und für KI-Aufgaben entscheidend ist.

Die auf der Messe gezeigte Version ist mit 24 GB LPDDR5 RAM und einer 1 TB NVMe SSD ausgestattet. Das 16-Zoll-Display bietet eine Auflösung von 2560×1600 Pixeln, ein Seitenverhältnis von 16:10 und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Zudem wird eine vollständige Abdeckung des sRGB-Farbraums angegeben.

Gehäuse und Konnektivität

Das U9 Pro Modell ist in einem Metallgehäuse untergebracht, misst 360×250×21 mm und wiegt etwa 1,7 kg. Das Gerät wird von einem 79,8 Wh Akku betrieben, der über ein 100W Netzteil geladen wird.

An den Seiten des Laptops befinden sich folgende Anschlüsse:

Zwei USB-C Anschlüsse

Drei USB-A Anschlüsse (USB 3.0 Standard)

HDMI-Anschluss

microSD-Kartenslot

3,5 mm Audioanschluss und ein Kensington-Schloss-Slot

Für drahtlose Verbindungen stehen Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 zur Verfügung. Eine 2 MP Kamera für Videokonferenzen und Anrufe sorgt für ausreichenden Komfort bei täglichen Aufgaben.