22-jährige österreichische Schönheitskönigin unerwartet verstorben

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22-jährige österreichische Schönheitskönigin unerwartet verstorben

Die Gewinnerin des Titels „Miss Austria“ 2024, Lucia Sisic, ist im Alter von 22 Jahren unerwartet verstorben. Aufgrund eines Herzklappenfehlers musste sie in ihrem kurzen Leben sieben Herzoperationen überstehen.

Die in Wien geborene Lucia sprach offen über ihre gesundheitlichen Probleme. Ihre letzte Operation fand im Winter 2025 statt. Danach schrieb sie auf Instagram, sie sei froh, den siebten Eingriff hinter sich zu haben, und hoffe, für einige Jahre eine Pause von Krankenhäusern und Operationen einlegen zu können.

Lucia wurde bereits im Alter von 13 Jahren während einer Operation reanimiert. Später beschrieb sie diesen schweren Prozess als eine Situation, in der es um „Leben oder Tod“ ging.

In einem Interview im Jahr 2024 sagte sie, dass ihre Kindheit aufgrund ihrer Gesundheit anders war als die anderer:

„Sportwochen fanden ohne mich statt. Meine Kindheit war einfach anders, aber das hat mich auch stark gemacht“, sagte Lucia.

Sie wollte kein Mitleid, sondern andere mit ihrem Leben ermutigen.

Lucia wurde 2024 zur „Miss Austria“ gekürt und blieb die amtierende Siegerin, da kein weiterer Wettbewerb stattfand. Etwa drei Wochen vor ihrem Tod postete sie Urlaubsfotos aus Bosnien und Herzegowina in den sozialen Medien. Die Wurzeln ihrer Eltern liegen in der Region Bosanska Posavina.

Ihre Angehörigen verabschiedeten sich von ihr als „lieber Engel“.

Die Miss Austria 2024 Gewinnerin im roten Kleid steht mit einer Tüte Popcorn im Zirkus.

Nachdem die Nachricht von Lucias Tod bekannt wurde, hinterließen Freunde und Angehörige bewegende Erinnerungen.

Ein Familienfreund, Miroslav Piplitsa, nannte sie einen „lieben Engel“ und betonte, dass sie viel zu früh gestorben sei. Er sagte, dass Lucias Andenken in den Herzen ihrer Liebsten ewig bleiben werde, und wünschte ihren Eltern und ihrer Familie viel Kraft.

„Mister Austria“ Christopher Dengg betonte, dass er Lucia wie eine Schwester sah:

„Ich stehe unter Schock. Sie war wie eine Schwester für mich. Wir werden sie alle sehr vermissen“, sagte er.

Die Organisatoren von „Miss Austria“, Mission Austria, erklärten ebenfalls, dass sie die Verstorbene als „wunderbare junge Frau“ in Erinnerung behalten werden und dass Lucia immer Teil der Wettbewerbsfamilie bleiben werde.

Auch die kroatische Kulturgemeinschaft in Österreich erwies ihr die letzte Ehre und merkte an, dass Lucia eine Quelle des Stolzes für ihre Eltern und die kroatische Gemeinschaft war.

Die Todesursache von Lucia Sisic wurde bisher nicht bekannt gegeben. Details zur Beerdigung wurden ebenfalls noch nicht mitgeteilt.

Люсия СисичМисс Австрияавстриясоғлиқйўқотилган ҳаётавстрия маданиятиавстрия спорт
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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