Shirt entwickelt, um Kameras mit künstlicher Intelligenz zu täuschen

·20·Welt
Shirt entwickelt, um Kameras mit künstlicher Intelligenz zu täuschen

Der Berliner Künstler und Digitalkreative Simon Weckert hat ein Shirt namens „Digital Camouflage“ entworfen, das KI-gestützte Objekterkennungssysteme täuschen soll.

Die leuchtenden Farben und speziellen Muster auf dem Shirt wurden entwickelt, um es Computer-Vision-Algorithmen zu erschweren, eine menschliche Gestalt zu erkennen. Im Gegensatz zu herkömmlicher Tarnung ist das Design darauf optimiert, wie KI Bilder analysiert, statt auf das menschliche Auge.

Weckert testete das Muster wiederholt mit dem Objekterkennungssystem YOLO. In jeder Phase wurde das Muster angepasst, um die Konfidenz des Systems, die Person als „Mensch“ zu identifizieren, zu senken. In einigen Tests wurde die Person im Shirt vom System nicht erkannt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Shirt eine Person für alle KI-Kameras „unsichtbar“ macht. Die Wirksamkeit hängt vom verwendeten Algorithmus und Kamerasystem ab.

Das Projekt „Digital Camouflage“ wird als künstlerisches Experiment betrachtet, das auf die Privatsphäre in Zeiten zunehmender KI-gestützter Videoüberwachung aufmerksam machen soll.

Der Preis des Shirts wird in verschiedenen Quellen auf etwa 75–88 Dollar geschätzt. Weckert ist auch für sein früheres Projekt bekannt, bei dem er mit 99 Smartphones in einem Bollerwagen einen künstlichen Stau bei Google Maps erzeugte.

Menschen, die unter einer Überwachungskamera einen Fußgängerüberweg überqueren.
Digital CamouflageKünstliche IntelligenzTarnungObjekterkennungVideoüberwachungBerlinSimon Weckert
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Speedboot mit 343 km/h in der Luft abgehoben und mehrfach überschlagen (Video)Speedboot mit 343 km/h in der Luft abgehoben und mehrfach überschlagen (Video)Heute, 03:55Menschen in China zahlen dafür, Naturkatastrophen zu erleben (Video)Menschen in China zahlen dafür, Naturkatastrophen zu erleben (Video)Heute, 03:39Kind überlebt Sturz aus dem achten StockKind überlebt Sturz aus dem achten StockHeute, 01:00Zwei russische Frauen starben beim Versuch, Schimmel und Nagetiere zu beseitigenZwei russische Frauen starben beim Versuch, Schimmel und Nagetiere zu beseitigenHeute, 00:40Geheimwaffe auf der Luftfahrtmesse in Ägypten: US-Geheimdienste besorgt über russische InnovationGeheimwaffe auf der Luftfahrtmesse in Ägypten: US-Geheimdienste besorgt über russische InnovationHeute, 00:06Der „Mascha und der Bär“-Konflikt im britischen Parlament: Warum wollen Abgeordnete den Zeichentrickfilm verbieten?Der „Mascha und der Bär“-Konflikt im britischen Parlament: Warum wollen Abgeordnete den Zeichentrickfilm verbieten?Heute, 00:05
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist