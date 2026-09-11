UFC-Star Paulo Costa verbündet sich mit Eddie Hearn — Öffnet sich der Weg zum Boxen?

Einer der umstrittensten und kompromisslosesten Stars im Mittelgewicht der UFC, der Brasilianer Paulo Costa („Borrachina“), hat sich in einen offenen Konflikt mit der weltweit führenden Kampfsport-Promotion begeben. Nachdem er mehrfach um eine Entlassung aus der Organisation gebeten hatte, gab der Kämpfer offiziell bekannt, dass er einen Agenturvertrag mit einem der mächtigsten Promoter des Weltboxens unterzeichnet hat — dem Briten Eddie Hearn. In einem Gespräch mit dem bekannten Insider Ariel Helwani sprach Costa offen darüber, warum er das letzte Angebot der Promotion abgelehnt hat und warum er künftig nicht mehr umsonst Blut vergießen will. Warum lässt Dana White Costa nicht gehen, welches Kampfangebot in Salt Lake City hat den Brasilianer verärgert und kann diese neue Allianz in der Boxszene eine Wiedergeburt seiner Karriere einleiten?

Triumph und Absturz: Die Vertragsfalle und der Konflikt mit der Promotion

Die Beziehungen zwischen Costa und der UFC stehen kurz vor dem endgültigen Bruch:

Unerwartetes Bündnis mit Eddie Hearn: Der Matchroom-Promoter Eddie Hearn, der großen Einfluss in der Boxwelt hat, ist zum offiziellen Agenten von Paulo Costa geworden, und gemeinsam haben sie begonnen, große Pläne zu schmieden;

Weigerung der Freigabe: Der brasilianische Kämpfer hat mehrfach die Auflösung seines Vertrags von der UFC-Führung gefordert, doch die Liga teilte ihm mit, dass er mindestens noch einen Kampf bestreiten müsse;

Ablehnung des UFC 332-Angebots: Die Liga bot ihm einen Fünf-Runden-Kampf beim Turnier in Salt Lake City an, doch Costa lehnte solche Bedingungen kategorisch ab.

„Wie hat alles begonnen?": Vom K.o.-Künstler zum Sumpf der Unstimmigkeiten

Paulo Costas Geschichte im Oktagon war voller glänzender Siege und komplexer Vertragsstreitigkeiten:

Das „Borrachina“-Phänomen: Einst war der Brasilianer, der seine Gegner reihenweise ausknockte und für einen Meisterschaftsgürtel ins Oktagon stieg, durch seine kraftvollen Schläge zum Liebling der Fans geworden;

Finanzielle Unstimmigkeiten: Mit der Zeit äußerte Costa offen seine Unzufriedenheit mit der Gehaltspolitik der Liga und ging so weit, mehrere Kämpfe abzusagen;

Endlose Einschränkungen: Obwohl er nur noch einen Kampf im aktuellen Vertrag hatte, übte die Promotion weiterhin Druck aus, um zu verhindern, dass er ein Free Agent wird.

Unbeugsamer Wille und Wendepunkt: Die Entscheidung eines Kämpfers, der seinen Wert kennt

Costa erklärte fest, dass er bei der Verteidigung seiner sportlichen Würde nicht zurückweichen und sich nicht auf unbekannte Kämpfe einlassen werde:

„Kein Gegnername, kein Gürtel“: Der brasilianische Star enthüllte, dass das Fünf-Runden-Angebot in Salt Lake City ohne einen Interims-Titel und gegen einen unbekannten Gegner war;

Zusätzliches Geld oder Freiheit: Er forderte, dass die Liga, wenn sie ihn zu einem sinnlosen Kampf ohne Gürtel zwingen will, deutlich mehr zahlen müsse;

Streben nach Freiheit: Nachdem er erst gestern erneut um die Vertragsauflösung gebeten hatte, bereitet sich „Borrachina“ nun darauf vor, mit Hearns Hilfe in den großen Boxsport oder andere lukrative Finanzprojekte einzusteigen.

„Ich habe sie gebeten, mich aus dem Vertrag zu entlassen, aber sie sagten, ich müsse noch mindestens einen Kampf bestreiten. Eigentlich habe ich mehrmals gefragt. Das letzte Mal war gestern. Sie boten einen 5-Runden-Kampf an, ohne einen Gegner zu nennen. Kein Gürtel, ein Kampf, der für mich keinen Sinn ergibt. Wenn sie wollen, dass ich ohne Gürtel kämpfe, müssen sie mehr bezahlen“, betonte Paulo Costa.

Historischer Indikator und eine neue Ära in der Boxszene

Der Kampf der UFC-Kämpfer für ihre Rechte und finanzielle Freiheit hat eine neue Welle in der MMA-Industrie ausgelöst. Paulo Costas Bündnis mit Eddie Hearn zeigt, dass der Athlet sich nicht mehr nur auf das Oktagon beschränken will. Wenn er seine Freiheit erreicht, sei es durch den letzten Kampf seines aktuellen Vertrags oder durch einen Rechtsstreit, könnte er durch hochdotierte Boxkämpfe im Ring eine völlig neue und lukrative Ära seiner Karriere einleiten.

Glauben Sie, dass Paulo Costas Entscheidung, einen 5-Runden-Kampf gegen einen unbekannten Gegner abzulehnen und mehr Geld von der Liga zu fordern, richtig ist? Kann der brasilianische Kämpfer unter der Leitung von Eddie Hearn ein großer Star im Boxring werden, oder wird die UFC seine Karriere stoppen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des heißesten Vertragsstreits der MMA-Szene mit allen Kampfsportfans!