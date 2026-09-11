Samsung verspottet das erste faltbare Telefon von Apple

Die Vorstellung des ersten faltbaren Smartphones von Apple, dem iPhone Duo, hat auf dem Technologiemarkt für großes Aufsehen gesorgt. Nach der Präsentation veröffentlichte die US-Niederlassung von Samsung ironische Nachrichten in den sozialen Medien und wies darauf hin, dass der Hauptkonkurrent sehr spät in den Markt für faltbare Geräte eingestiegen ist. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut ixbt.com kommentierte Samsung Mobile US die Apple-Präsentation aktiv auf seiner X-Seite. In einem der Beiträge schrieb das Unternehmen: „Bisher nichts Neues“ und erinnerte daran, dass es seit Jahren faltbare Smartphones in verschiedenen Formfaktoren herstellt. Auch die beliebte App Duolingo schloss sich den Witzen an und spielte auf eigene Weise mit dem Namen iPhone Duo.

Erfahrung und Nachahmung

Nach dem Witz von Duolingo bemerkte Samsung, dass Apple sogar sie „kopiert“ habe. Samsung Canada präsentierte daraufhin ein spezielles Video mit dem Galaxy Z Fold8. Während der Clip betonte, dass Nachahmung die höchste Form der Anerkennung sei, hob Samsung Philippines seine achtjährige Erfahrung auf dem Markt für faltbare Geräte hervor. Zur Erinnerung: Samsung stellte sein erstes Galaxy Fold -Modell im Jahr 2019 vor.

Ein weiterer Punkt, der die Aufmerksamkeit von Experten und Nutzern auf sich zog, war, dass nach dem Durchsickern der ersten Bilder des iPhone Duo die Faltlinie auf dem 7,6-Zoll-Innenbildschirm deutlich sichtbar war. Dennoch loben Internetnutzer die schönen Animationen auf dem Bildschirm des neuen Geräts.