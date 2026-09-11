Kim Jong Uns geheime Erben: Geheimdienst enthüllt Wahrheit über Kim Ju Aes Geschwister

·20·Welt
Kim Jong Uns geheime Erben: Geheimdienst enthüllt Wahrheit über Kim Ju Aes Geschwister

In Nordkorea, dem verschlossensten und geheimnisvollsten Staat der Welt, ist eine neue geopolitische Intrige um die Nachfolge der obersten Macht entstanden. Auf der einen Seite steht Kim Ju Ae, die Tochter, die in den letzten Jahren regelmäßig an der Seite von Kim Jong Un in den staatlichen Medien auftritt und der Öffentlichkeit als künftige Führerin der DVRK präsentiert wird. Auf der anderen Seite steht der südkoreanische Geheimdienst (NIS), der versucht, die geheimsten Schleier in Pjöngjang zu lüften, und bekannt gegeben hat, dass die Kim-Dynastie ein weiteres geheimnisvolles Kind hat, das jünger als Ju Ae ist.

Welche Seite der Waagschale der Nachfolge neigt sich in der Dynastie, die Nordkorea seit drei Generationen regiert, und wie könnten Informationen über das versteckte jüngere Kind die Zukunft der DVRK verändern?

Erster Schlag: Der Insider-Bericht des südkoreanischen Geheimdienstes und das geheime dritte Kind

Südkoreanische Geheimdienste haben neue und wichtige Details über die höchsten Kreise der DVRK enthüllt und damit die offiziellen Vorstellungen von der Struktur der Dynastie erschüttert:

  • Geheimnisvoller Bruder oder Schwester: Den neuesten Erkenntnissen des Geheimdienstes zufolge ist Kim Ju Ae, die als Thronfolgerin gilt, nicht das einzige junge Kind in der Familie – es wurde festgestellt, dass es ein weiteres jüngeres Kind gibt, dessen Geschlecht derzeit geheim gehalten wird;

  • Vermutungen über drei Kinder: Südkoreanische Experten hatten bereits früher berichtet, dass Kim Jong Un insgesamt drei Kinder hat, aber ihr genaues Alter, Geschlecht und Status blieben unter strengster Geheimhaltung;

  • Druck des patriarchalischen Systems: Sollte sich das jüngere Kind als Junge herausstellen, könnte das traditionelle militärische Elitesystem in Nordkorea Ju Aes Position als Erbin ernsthaft in Frage stellen.

Zweite Verteidigung: Pjöngjangs offizielle Bühne und Kim Ju Aes absolute Position

Trotz dieser Erkenntnisse setzt die nordkoreanische Staatspropaganda ihre strategische PR-Kampagne, die sich auf eine einzige, klare Figur konzentriert, fort:

  • Erbin auf den Raketenfeldern: Kim Ju Ae steht bei ballistischen Raketentests, Militärparaden und hochrangigen Staatstreffen an der Seite ihres Vaters und nimmt den Respekt der Armeegeneräle entgegen;

  • Das Image des „geliebten Kindes“: Das Staatsfernsehen und die Publikationen der DVRK verherrlichen Ju Ae weiterhin und präsentieren sie auf dem Niveau einer dynastischen Nachfolgerin;

  • Der eiserne Vorhang des Privatlebens: Pjöngjang ignoriert offiziell ausländische Geheimdienstinformationen und gibt keine Kommentare zu anderen Mitgliedern der Führerfamilie ab, insbesondere zu den jüngeren Kindern.

„Es ist offensichtlich, dass Kim Ju Ae als künftige Führerin vorbereitet wird, aber die Existenz eines jüngeren Kindes deutet darauf hin, dass die Frage der Machtnachfolge in der DVRK noch nicht vollständig und endgültig geklärt ist“, stellen südkoreanische Sicherheitsanalysten fest.

Die Waagschale: Wer hat den Vorteil im Nachfolgewettlauf?

Bewertungskriterien

Kim Ju Ae (Pjöngjang-Projekt)

Verstecktes jüngeres Kind (Seoul-Insider)

Öffentlicher Status

Regelmäßig bei militärischen Veranstaltungen und im Zentrum der Staatsangelegenheiten

Völlig geheim, selbst das Geschlecht ist der Öffentlichkeit unbekannt

Unterstützung der militärischen Elite

Genießt offiziellen Respekt von Generälen und hochrangigen Militärs

Derzeit nicht auf der politischen Bühne, wird nur innerhalb der Familie erzogen

Dynastische Bedrohung

Wenn das jüngere Kind ein Junge ist, besteht die Gefahr eines zukünftigen Wettbewerbs

Könnte die Nachfolgekarte verändern, wenn es mit der Zeit in die große Politik eingeführt wird

Strategie hinter dem Vorhang

Ein politischer Schutzschild, um die Möglichkeit eines Machtübergangs auf eine weibliche Führungskraft zu testen

Eine geheime Reserveoption, die für die Sicherheit der Dynastie aufbewahrt wird

Auf der einen Seite der Waagschale steht Kim Ju Ae, die früh auf die staatliche Bühne gebracht wurde und im Schatten von Atomtests aufwächst, während auf der anderen Seite das geheimnisvolle jüngere Kind steht, das vom Geheimdienst ins Visier genommen wurde und in Zukunft in den Nachfolgekampf eingreifen könnte. Dieses Duell zeigt, wie komplex die Kämpfe hinter den Kulissen innerhalb der geschlossenen Dynastie der DVRK sind.

Glauben Sie, dass ein militarisiertes und konservatives Land wie Nordkorea in naher Zukunft von einer weiblichen Führungskraft, Kim Ju Ae, geleitet werden kann, oder wird das versteckte jüngere Kind die Zügel der Macht übernehmen, sobald es erwachsen ist? Könnte dieser Insider-Bericht des südkoreanischen Geheimdienstes das interne Gleichgewicht der Dynastie stören? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der geheimnisvollen Geopolitik eines geschlossenen Landes mit Politikbegeisterten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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