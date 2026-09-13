Xiaomi 18 Fold Smartphone erzielt am ersten Tag in China starke Ergebnisse

Das neueste faltbare Flaggschiff des chinesischen Tech-Giganten Xiaomi, das Xiaomi 18 Fold, erzielte innerhalb der ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart einen beachtlichen Erfolg. Berichten von RD Observation zufolge verkaufte sich das Premium-Gerät bereits am ersten Tag rund 36.000 Mal. Dieser Wert gilt für teure Geräte dieser Kategorie als hervorragendes Ergebnis. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Zur Erinnerung: Der offizielle Verkauf des Xiaomi 18 Fold Smartphones in China startete am 10. September dieses Jahres. Analysten betonen, dass angesichts eines Einstiegspreises von 10.000 Yuan (ca. 1.500 Dollar) dieses erste Ergebnis die Erwartungen der Experten übertroffen hat. Obwohl diese Zahlen auf inoffiziellen Quellen basieren, verdeutlichen sie die allgemeine Marktnachfrage.

Modellpreise und Speichervarianten

Laut ixbt.com liegt der Preis für die Basisversion, die mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher ausgestattet ist, bei 11.000 Yuan (ca. 1.640 Dollar). Dieses Preissegment trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für Flaggschiff-Smartphones zu wahren.

Das Unternehmen bietet zudem weitere Modifikationen an, die den Nutzern erweiterte Möglichkeiten eröffnen. Die Konfiguration mit 12 GB / 512 GB Speicher kostet 12.000 Yuan (1.785 Dollar), während für die fortschrittlichste Version mit 16 GB / 512 GB ein Preis von 13.000 Yuan (1.935 Dollar) fällig wird.

Unternehmensaussagen und Nachfrage

Das Management von Xiaomi hat mehrfach betont, dass das Interesse an dem neuen faltbaren Gerät extrem hoch ist. So gab der Vizepräsident und Marketingdirektor des Unternehmens, Xu Fei, bekannt, dass die Lagerbestände des Xiaomi 18 Fold kurz nach Verkaufsstart ausverkauft waren. Dies zeigt, dass die Fans der Marke lange auf die neue Generation faltbarer Gadgets gewartet haben.

Gleichzeitig enthüllte der Leiter von Xiaomi China, Wang Xiaoyan, noch interessantere Zahlen zur Verkaufsleistung. Ihm zufolge lag das Verkaufsvolumen des neuen Xiaomi 18 Fold am ersten Tag um ganze 310 Prozent über dem Ergebnis des faltbaren Vorgängermodells im gleichen Zeitraum. Ein solch starkes Wachstum zeigt, dass sich die technischen Lösungen und die Marketingstrategie des Unternehmens auszahlen.