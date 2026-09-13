Neymars Ex-Freundin und aktuelle Partnerin in einer Küche: Wie ist ihr Verhältnis?

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Neymars Ex-Freundin und aktuelle Partnerin in einer Küche: Wie ist ihr Verhältnis?

Zwei wichtige Frauen im Leben des Fußballstars Neymar – seine Partnerin Bruna Biancardi und seine Ex-Freundin Carolina Dantas, die Mutter seines Sohnes Davi Lucca, haben für Aufsehen gesorgt. Die beiden Frauen verbrachten nicht nur Zeit miteinander, sondern kochten auch gemeinsam.

Bruna Biancardi lud Carolina Dantas als Gast in ihre YouTube-Show ein.

Während des Gesprächs bereiteten sie gemeinsam eine Mahlzeit zu und sprachen über ihre Beziehung zueinander. Besonders bemerkenswert ist, dass beide betonten, im Laufe der Zeit ein gutes Verhältnis aufgebaut zu haben und nie miteinander gestritten zu haben.

Das Hauptthema ihres Treffens war nicht Neymar, sondern die herzliche Beziehung zwischen den beiden Frauen. Im Video ist auch zu sehen, wie die Kinder von Bruna und Carolina gemeinsam Zeit verbringen. Neymar blieb während der Dreharbeiten im Hintergrund.

Diese Situation zeigte ein ungewöhnliches und aufrichtiges Bild familiärer Beziehungen.

Warum hat dieses Treffen so viel Aufmerksamkeit erregt?

Bruna Biancardi ist Neymars Partnerin;

Carolina Dantas ist die Ex-Freundin des Fußballers und Mutter seines Sohnes Davi Lucca;

die beiden Frauen haben gemeinsam gekocht;

sie betonten, dass es zwischen ihnen keinen Streit gab;

auch ihre Kinder waren bei dem Treffen dabei. Obwohl Neymars Privatleben ständig im Fokus der Fans steht, weckte dieses Ereignis besonderes Interesse an der Beziehung der beiden Frauen zueinander.

NeymarBruna BiancardiCarolina DantasFußballProminente
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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