SpaceX will Starlink zum vollwertigen 5G-Betreiber machen

Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk prüft die Möglichkeit, das Projekt Starlink Mobile zu erweitern und es in einen vollwertigen 5G-Mobilfunkbetreiber zu verwandeln. Obwohl diese Initiative darauf abzielt, ein globales Netzwerk aus dem Weltraum zu schaffen, löst sie heftige Diskussionen auf dem Telekommunikationsmarkt aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com steht der große amerikanische Telekommunikationsbetreiber T-Mobile dem Plan von SpaceX skeptisch gegenüber. T-Mobile-Finanzvorstand Peter Osvaldik betonte, dass die Integration eines Weltraumnetzwerks in den Wettbewerb mit herkömmlichen terrestrischen Basisstationen derzeit eine technisch und wirtschaftlich äußerst komplexe Aufgabe darstellt.

Technische Hürden und Einschränkungen der Weltraumkommunikation

Derzeit funktioniert die Möglichkeit, herkömmliche Smartphones mithilfe der Direct-to-Cell-Technologie direkt mit Starlink-Satelliten zu verbinden, bereits. Zum Beispiel kann der T-Satellite-Dienst in Zusammenarbeit mit T-Mobile unter Nutzung von Betreiberfrequenzen auch ohne spezielle Antennen arbeiten.

Eine solche Verbindung hinkt jedoch derzeit den traditionellen Mobilfunknetzen deutlich hinterher. Da sich die Satelliten Hunderte von Kilometern über der Erde befinden und in ständiger Bewegung sind, ist die Signalübertragung komplex. Ihre Leistung ist weitaus geringer als die von terrestrischen Basisstationen, was eine stabile Verbindung, insbesondere in Gebäuden und Fahrzeugen, erschwert.

Herausforderungen auf dem Weg zum unabhängigen Betreiber

SpaceX prüft mehrere Wege, um in den Mobilfunkmarkt einzusteigen. Einer davon ist die Tätigkeit als virtueller Mobilfunknetzbetreiber (MVNO), um die Netze anderer Unternehmen zu nutzen. Laut T-Mobile haben die großen US-Betreiber jedoch bisher kein Interesse an einer solchen Partnerschaft gezeigt.

Der zweite Weg besteht darin, eigene Frequenzen zu erwerben und ein unabhängiges terrestrisches Netz aufzubauen. Dies würde jedoch von SpaceX enorme Investitionen, viele Jahre Zeit und die Installation von Millionen von Basisstationen erfordern. Auch die Idee, kleine Stationen an Wohnantennen zu installieren, wird aufgrund der Milliarden von Geräten und schwerwiegender Funkstörungen als ineffizient eingestuft.

Experten sind der Meinung, dass auch die Bandbreite eines der Hauptprobleme darstellt. Während ein einzelner Satellit in dünn besiedelten Gebieten Hunderte von Nutzern versorgen kann, treten bei der Verteilung begrenzter Weltraumressourcen in Großstädten mit Millionen von Abonnenten ernsthafte Schwierigkeiten auf.