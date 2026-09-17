Der usbekische Die erfolgreichen Schritte usbekischer Fußballer auf den europäischen Rasen schreiben ein neues historisches Kapitel. In einem nachgeholten Spitzenspiel des 4. Spieltags der Schweizer Super League empfing der konstanteste Verein des Landes, der FC Lugano, den FC St. Gallen und feierte einen vernichtenden 4:1-Sieg. Dieses Duell wurde zu einem wahren Fest für die Fans unseres nationalen Fußballs: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov, erzielte sein Debüttor für Lugano und trug maßgeblich zum hohen Sieg seines Teams bei.

In der 36. Minute traf unser Landsmann zum zwischenzeitlichen 4:0 und führte seine Mannschaft an. Nachdem die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit vier Tore erzielt und das Spiel entschieden hatten, rotierten sie nach der Pause und nahmen Karimov als Vorsichtsmaßnahme vom Platz. Dank dieses glänzenden Erfolgs erreicht Lugano 22 Punkte und bleibt souveräner Tabellenführer der Schweizer Meisterschaft. Wie wird das Tor von Behruz Karimov in Europa seinen Platz in der Startelf festigen, wie marschiert Lugano in Richtung Meisterschaft und wie bewerten Schweizer Experten das Spiel des usbekischen Verteidigers?

„Sturm in der ersten Halbzeit“: Details zum 4:1-Kantersieg

Die Torchronik der Begegnung Lugano – St. Gallen:

Schneller Druck und das 1:0: Die Gastgeber übernahmen von der ersten Minute an die Initiative – bereits in der 4. Minute eröffnete Espinosa mit einem präzisen Schuss den Torreigen;

Pilstroms Doppelpack (14. und 28. Minute): Stürmer Pilstrom erzielte zwei wunderschöne Tore in Folge, erhöhte bis zur 28. Minute auf 3:0 und versetzte die gegnerische Abwehr in einen Schockzustand;

Das historische Tor von Behruz Karimov in der 36. Minute: Unser Landsmann nutzte einen Positionsangriff und eine Standardsituation geschickt aus, beförderte den Ball ins Netz (4:0) und feierte sein erstes Tor in der Schweizer Super League;

Der Ehrentreffer der Gäste: Nach einer ruhigen zweiten Halbzeit der Gastgeber erzielte Hunziker vom FC St. Gallen in der 74. Minute den einzigen Gegentreffer (4:1).

Die eingesetzten Kräfte von Lugano

Die Startaufstellung der Gastgeber und die vorgenommenen Wechsel:

Startaufstellung: Gebhardt (Torwart), Papadopulos, Mai, Bichel, Bislimi (Delcroix, 82.), Grgic, dos Santos, Chiminyani (Kelvin, 82.), Espinosa, Behruz KARIMOV (Zanotti, 46.) sowie Pilstrom;

Taktische Änderung: Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte der Cheftrainer angesichts des hohen Vorsprungs Zanotti für Karimov ein, um wichtige Kräfte zu schonen;

Balance zwischen Defensive und Offensive: Die Schnelligkeit der Außenverteidiger von Lugano und die hohe Qualität im Mittelfeld ließen jeden Plan des Gegners ins Leere laufen.

Alleiniger Spitzenreiter mit 22 Punkten: Der europäische Traum des usbekischen Legionärs

Strategische Bedeutung und Perspektiven dieses Sieges:

An der Spitze der Tabelle: Nach diesem hohen Erfolg im Nachholspiel beweist Lugano mit 22 Punkten, dass sie sich von den Verfolgern absetzen und der Hauptanwärter auf den Meistertitel in der Schweiz sind;

Gute Nachrichten für die Nationalmannschaft: Dass Behruz Karimov in einer europäischen Spitzenliga trifft und sich einen Stammplatz erkämpft, ist ein riesiger Gewinn für die Abwehrreihe der usbekischen Nationalmannschaft;

Chance auf den Europapokal: Regelmäßige Spielpraxis und Produktivität werden den Marktwert des usbekischen Verteidigers drastisch erhöhen und ihn in den Fokus der Scouts aus den Top-5-Ligen rücken.

Dieser erfolgreiche Schritt von Behruz Karimov auf Schweizer Boden ist der klare Beweis dafür, dass Absolventen des usbekischen Fußballs durchaus in der Lage sind, in jeder führenden Liga des Kontinents zu spielen und Ergebnisse zu liefern.

Glauben Sie, dass Behruz Karimovs glänzendes Spiel und sein Debüttor in der Schweizer Super League ein Sprungbrett für einen Wechsel in eine der europäischen „Top-5“-Ligen sein können? Kann Lugano dieses Jahr den Meistertitel holen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Erfolgs unseres usbekischen Legionärs mit allen Fußballfans und Freunden!