Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, hat den Spieler bestimmt, der das legendäre Trikot mit der Nummer 10 nach dem Ende der internationalen Karriere des Ausnahmestürmers Lionel Messi übernehmen wird. Laut dem Insider Federico Bueno von ESPN Argentina hat der Trainerstab eine feste Entscheidung getroffen, und die schwere Bürde soll künftig dem jungen Talent Nico Paz übertragen werden. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es ist bekannt, dass Lionel Messi und Nicolás Otamendi ihre Karriere in der Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft 2026 beenden wollen. Vor diesem Hintergrund werden der Beginn einer neuen Ära und der Prozess des Generationswechsels in der argentinischen Auswahl intensiv diskutiert. Obwohl der Kader erfahrene Stars wie Enzo Fernández und Alexis Mac Allister umfasst, hat sich der Cheftrainer für den 21-jährigen Mittelfeldspieler entschieden.

Der zukünftige Nachfolger und Scalonis Vertrag

Nico Paz, der derzeit für den italienischen Verein Como spielt, trug bei seinen ersten 11 Einsätzen für die Albiceleste die Nummer 18. Internen Plänen zufolge ist jedoch bereits beschlossen, dass das Trikot mit der Nummer 10 an Nico Paz übergeben wird, sollte Cheftrainer Lionel Scaloni seinen Vertrag bis 2030 verlängern.

„Wenn Scaloni seinen Vertrag als Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft verlängert“, betonte Federico Bueno, „wird das Trikot mit der Nummer 10 an Nico Paz gehen. Diese Angelegenheit ist innerhalb der Mannschaft bereits geklärt und wird sehr ernst genommen.“

Eine historische Nummer und neue Herausforderungen

Zur Erinnerung: Lionel Messi trug 17 Jahre lang das Trikot mit der Nummer 10 der Nationalmannschaft. Er trug diese Nummer erstmals im März 2009 unter der Leitung von Diego Maradona und stellte mit 172 Länderspielen unter dieser Rückennummer einen absoluten Rekord auf. Damit übertraf er Diego Maradona, Ariel Ortega, Juan Román Riquelme und Marcelo Gallardo.

Nico Paz hat sich bereits auf Vereinsebene bewiesen. Mit der Nummer 10 bei Como erzielte er 13 Tore und gab 7 Vorlagen, was maßgeblich zum Erfolg des Teams im Kampf um die Champions-League-Plätze beitrug. Derzeit bereitet sich die argentinische Nationalmannschaft auf die Herbstspiele im September und Oktober vor. Diese Partien dienen als wichtiger Test für das Team, das nach dem Abschied der Veteranen von 2014 taktische Veränderungen durchläuft.