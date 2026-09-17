Ruziqul Berdiyev antwortet nach dem Spiel in Bahrain scharf auf Journalistenfragen

Im Eröffnungsspiel der AFC Champions League 2 reiste der Qarshi-Klub Nasaf zum bahrainischen Meister Al Khalidiyah und kehrte mit einem wichtigen 0:0-Unentschieden zurück. Doch die Tatsache, dass die Mannschaft aus Qarshi, die ihre Fans mit produktiven und brillanten Leistungen in der Superliga verwöhnt hat, in Bahrain defensiv agierte und in 90 Minuten nur zwei Torchancen kreierte, löste bei den Medienvertretern kritische Fragen aus. Auf der offiziellen Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte sich Nasaf-Cheftrainer Ruziqul Berdiyev offen und ehrlich.

Der erfahrene Fachmann gab zu, dass das Team einen Großteil seiner Energie darauf verwendet habe, gegen das schwierige lokale Klima anzukämpfen, betonte jedoch nachdrücklich, dass er dies nicht als Ausrede benutzen wolle. Berdiyev kritisierte die träge und ideenlose Leistung seiner Angreifer scharf und erklärte, dass die schwerwiegenden personellen Ausfälle die Qualität des Spiels direkt beeinträchtigt hätten. Warum haben die „Drachen“ die Spielkontrolle dem Gegner überlassen, worin liegt die Krise in der Offensive begründet und was wird Berdiyev im nächsten Spiel ändern?

„Defensiv stabil, offensiv schwach“: Berdiyevs erste Einschätzung

Die Meinung des Cheftrainers zum schwierigen Spiel in Bahrain:

Schwieriges Auswärtsspiel: Der Experte betonte, dass das Spiel auf gegnerischem Platz und unter widrigen Bedingungen stattfand, weshalb der Gewinn eines Punktes auswärts ein positives Ergebnis sei.

Defensive Stabilität: Ruziqul Berdiyev erkannte an, dass die Abwehrreihe ihre Aufgabe tadellos erfüllt und die Null gehalten habe.

Grund für das niedrige Tempo: Er erklärte, dass aufgrund der extremen Schwüle und Hitze bereits vor Spielbeginn klar war, dass beide Mannschaften kein hohes Tempo würden gehen können.

Akzeptables Unentschieden: Es wurde festgestellt, dass das allgemeine Bild und die Dynamik des Spiels ohnehin auf ein Remis hinausliefen und das 0:0 ein gerechtes Ergebnis war.

„Warum wurde defensiv gespielt?“: Klima und große personelle Ausfälle

Antworten auf die kritischen Fragen der Journalisten zum Verlust des Offensivspiels:

Anpassung des Gegners an das Klima: Da die Gastgeber an solche Bedingungen gewöhnt seien, hätten sie die Spielkontrolle übernommen, während Nasaf sich für eine vorsichtige Defensive entschieden habe, um kein Risiko einzugehen.

Ineffiziente Konter: Der Trainer verhehlte nicht, dass es trotz der Anweisungen für schnelle Gegenangriffe viele Fehler bei den finalen Pässen und im Spielaufbau gab.

„Nicht in Bestbesetzung angereist“: Der Trainer erklärte, dass der Ausfall von Schlüsselspielern und die dadurch bedingte nicht optimale Aufstellung das Spieltempo stark beeinflusst hätten.

„Wir suchen keine Ausreden beim Wetter!“: Harte Kritik an den Stürmern

Die Reaktion des Trainers auf die Diskrepanz zwischen dem 6:2 in der Liga und den nur zwei Chancen in der ACL-2:

Wahrheit ohne Ausreden: „Natürlich ist das Wetter nicht der einzige Grund. Wir nutzen das nicht als Ausrede. Das Hauptproblem ist, dass die Aufgaben im Angriff nicht vollständig erfüllt wurden“, tadelte Berdiyev seine Schützlinge.

Mangel an Aktivität und Aggressivität: Da die Offensivkräfte im gegnerischen Strafraum keine Entschlossenheit und Aggressivität zeigten, sank die Anzahl der gefährlichen Situationen drastisch.

Müdigkeit und enge Rotation: Da Nasaf in den letzten Spielen mit derselben Aufstellung antrat, begannen bei den Leistungsträgern Anzeichen körperlicher Erschöpfung sichtbar zu werden.

Diese objektive und anspruchsvolle Analyse von Ruziqul Berdiyev zeigte, dass der Trainerstab die Situation richtig einschätzt. Nun liegt der Fokus auf dem Spiel des 2. Spieltags am 14. Oktober in Qarshi gegen den Verein Al Wahda aus den VAE.

War Ruziqul Berdiyevs Taktik in Bahrain – den Angriff zu opfern, um einen Punkt zu sichern – die richtige Entscheidung, oder hätte Nasaf trotz der Ausfälle auf Sieg spielen sollen? Wird die Offensive der „Drachen“ im Duell gegen Al Wahda am 14. Oktober in Qarshi ihre Stärke zeigen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie die Hintergründe des usbekischen Fußballs in der ACL-2 mit allen Nasaf-Fans und Freunden!