Kylian Mbappé spricht über seine zehnjährige Verbindung zu Florentino Pérez

Der französische Stürmerstar Kylian Mbappé hat ausführlich über die komplexen, zehnjährigen Verhandlungen und die Entschlossenheit von Vereinspräsident Florentino Pérez gesprochen, die zu seinem Wechsel zu seinem Kindheitstraumverein Real Madrid führten. In einem Interview mit AS betonte der Spieler, dass der Prozess des Wechsels zum Madrider Team nicht nur ein Transfer war, sondern das Ergebnis jahrelanger Geduld und gegenseitiger Beziehungen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Jahren der Spekulationen und Gerüchte enthüllte der Stürmer, der in die spanische Hauptstadt wechselte, dass er genau zehn Jahre lang mit Florentino Pérez in Kontakt stand. Seinen Worten zufolge zeigte der Vereinspräsident in jeder Situation Unterstützung, wich keinen Moment von seinem Ziel ab und erreichte schließlich seine Absicht.

Ein Jahrzehnt des Vertrauens und der Entschlossenheit

Kylian Mbappé merkte an, dass Florentino Pérez jede positive oder negative Entscheidung in seiner Karriere stets mit Verständnis begleitete. Pérez wiederholte immer, dass der französische Stürmer eines Tages die Farben von Madrid verteidigen würde, und dieses Versprechen wurde nun endlich wahr.

«Er ist der Mensch, der mich hierher gebracht hat. Wir standen zehn Jahre lang in Kontakt, bevor ich kam. Er zeigte Zuneigung und Verständnis bei jeder Entscheidung, sowohl für Madrid als auch für meine Karriere. Er sagte mir immer, dass ich eines Tages für Real Madrid spielen würde, und hier bin ich, sehr glücklich», — betonte der Spieler.

Die Faszination von Real Madrid

Der Weltmeister-Stürmer fügte hinzu, dass ihn während des Transferprozesses niemand davon überzeugen musste, zum Verein zu kommen, da die Größe des Teams von Real Madrid für ihn immer offensichtlich war. Für einen Spieler, der als Kind die Wände seines Zimmers mit Bildern von Madrid-Legenden beklebte, war dieser Schritt Schicksal.

Über frühere gescheiterte Versuche und Faktoren, die den Transfer behinderten, sprechend, räumte er ein, dass das Timing in der Fußballwelt entscheidend ist. Seiner Meinung nach hat alles seine Zeit, und alle Bedingungen müssen gleichzeitig reifen.

«Um ehrlich zu sein, man muss niemanden überzeugen, zu Real Madrid zu kommen. Wenn man Teil der Fußballgeschichte werden will, muss man eines Tages für dieses Team spielen. Natürlich gab es Momente der Enttäuschung, als frühere Versuche nicht klappten, aber das Leben eines Fußballers erfordert es, nach vorne zu schauen, nicht zurück», — schloss der französische Stürmer.