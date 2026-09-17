Lamine Yamal spricht über Rassismus

Der Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, hat seine reife Herangehensweise an das Problem des Rassismus in der Welt des Fußballs geteilt. Trotz seines jungen Alters gab der 17-jährige Flügelspieler, der selbst in schwierigsten Situationen ruhig bleibt, in einem ausführlichen Interview mit Movistar Plus zu, dass er im Laufe seiner Karriere schon oft mit Diskriminierung konfrontiert wurde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, betonte der Europameister von 2024, dass sich bestimmte gesellschaftliche Übel oft in versteckten Formen äußern, die die Menschen selbst gar nicht bemerken. Laut Yamal sind solche Vorfälle auf und neben dem Fußballplatz tausendfach passiert, aber er lässt nicht zu, dass sie seine Emotionen oder sein Spiel beeinflussen.

Druck auf dem Platz und die Haltung des Spielers

Im Laufe des Gesprächs kam das Thema auf die prestigeträchtigen Spiele in La Liga, insbesondere auf die El-Clásico-Duelle im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. In einem dieser Spiele wurden Barcelona-Spieler, darunter Raphinha, von gegnerischen Fans beleidigt. Yamal erinnerte daran, wie seine Familie in dieser Situation die Gemeinschaft verteidigte.

Nach Ansicht des jungen Talents kränkt es ihn überhaupt nicht, wenn ihm jemand sagt, er sei schwarz, denn er ist tatsächlich eine schwarze Person. Der Spieler betonte jedoch, dass Worte, die als Beleidigung gemeint sind, völlig falsch seien und dieses Verhalten nicht zu rechtfertigen sei.

Fans und Mentalität

Als er seine psychologische Widerstandsfähigkeit und seine persönliche Philosophie im Kampf gegen Rassismus erklärte, sagte Yamal, er versuche, die Aktionen der Fans zu ignorieren, wenn er den Platz betritt. Er ist der Meinung, dass es falsch sei, die Freude am Spiel wegen Menschen zu verlieren, die nur ins Stadion gekommen sind, um respektlos zu sein.

Dieser Ansatz zeigt, wie sehr der junge Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Leben gereift ist. Er zieht es vor, sich auf sein Spiel zu konzentrieren und negativen Situationen mit der richtigen Mentalität zu begegnen.