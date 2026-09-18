China führt neue nationale Standards für Fernsehgeräte ein

In China werden neue nationale technische Standards entwickelt, die darauf abzielen, separate Set-Top-Boxen vollständig zu ersetzen, indem alle ihre Funktionen direkt in das Fernsehgerät integriert werden. Laut ixbt.com könnte diese Initiative den Markt für Home-Entertainment-Systeme im Land grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com .

Als Ergebnis der gemeinsamen Arbeit der Nationalen Rundfunk- und Fernsehverwaltung sowie des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik entsteht das Konzept der „integrierten Fernseher“. Die Grundidee des Projekts ist es, Verbraucher von überflüssigen Geräten, Kabeln und zusätzlichen Fernbedienungen zu befreien.

Fähigkeiten der nächsten Fernsehgeneration

Gemäß den entwickelten technischen Anforderungen werden zukünftige Fernseher in der Lage sein, Sendungen ohne zusätzliche Hardware direkt zu empfangen. Nutzer werden zudem Funktionen wie das Anhalten von Live-Sendungen, Time-Shifting, das Nachholen verpasster Sendungen und Video-on-Demand nutzen können.

Als Kernprinzip wird das Konzept „ein Fernseher und eine Fernbedienung“ vorangetrieben. Nach dem Einschalten des Fernsehers kann der Nutzer direkt zu den TV-Kanälen wechseln, ohne ein Peripheriegerät starten oder die Signalquelle ändern zu müssen. Auch die Unterstützung von hochauflösenden Inhalten und Sprachsteuerung ist vorgesehen.

Übergangszeit und Ausblick

Experten betonen, dass ein sofortiger Verzicht auf herkömmliche Set-Top-Boxen nicht möglich ist. Millionen bereits installierter Geräte können die neuen Funktionen nicht einfach per Update erhalten, da ihnen die notwendige Hardware oder Software fehlt.

Daher wird diese Technologie zunächst hauptsächlich in neuen Modellen eingeführt, und der vollständige Übergangsprozess wird je nach Erneuerungsrate des TV-Bestands mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Da China jedoch der weltweit größte Hersteller von Fernsehern und Set-Top-Boxen ist, dürften diese Änderungen auch Auswirkungen auf den globalen Markt haben.