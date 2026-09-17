Xiaomi kündigt Zeitplan für HyperOS 4-Update an

Die Xiaomi Corporation hat die Liste der Smartphones bekannt gegeben, die ihr neuestes Betriebssystem HyperOS 4 erhalten, sowie den offiziellen Zeitplan für die Verteilung. Laut ixbt.com wird das neue System schrittweise für über 60 Mobilgeräte der Marken Xiaomi und Redmi bereitgestellt. Dieses Update zeichnet sich dadurch aus, dass es den Nutzern eine weiterentwickelte Benutzeroberfläche und erweiterte Funktionen bietet. Dies berichtet Ixbt.com .

Es wurde bekannt gegeben, dass der Einführungsprozess der HyperOS 4-Software offiziell am 15. Oktober 2026 beginnt. Die Update-Welle soll sich über mehrere Monate erstrecken und schrittweise erfolgen, um die technische Stabilität zu gewährleisten.

Update-Wellen und Fristen

Laut dem offiziellen Zeitplan des Unternehmens ist die Softwareverteilung in mehrere Phasen unterteilt:

Erste Welle (15. Oktober 2026): Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max und Redmi K90 Pro Max Champion Edition Modelle.

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max und Redmi K90 Pro Max Champion Edition Modelle. Zweite Welle (spätestens bis zum 31. Oktober 2026): In dieser Phase erhalten eine Reihe von Flaggschiff- und beliebten Geräten das Update.

In dieser Phase erhalten eine Reihe von Flaggschiff- und beliebten Geräten das Update. Dritte Welle (spätestens bis zum 15. November 2026): Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition sowie die Versionen Redmi Turbo 4 Pro und die spezielle Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition.

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition sowie die Versionen Redmi Turbo 4 Pro und die spezielle Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition. Vierte Welle (spätestens bis zum 30. November 2026): Die schrittweise Bereitstellung für die restlichen unterstützten Geräte wird abgeschlossen.

Der Wechsel auf das neue Betriebssystem dieser führenden Smartphone-Marke erhöht die Geschwindigkeit und Sicherheit der Geräte für die Nutzer. Die schrittweise Verteilung der Software hilft, die Serverlast zu reduzieren und Fehler zu vermeiden.