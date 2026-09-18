Die Abwesenheit des portugiesischen Stars Cristiano Ronaldo bei den jüngsten Verhandlungen über den Erwerb des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr hat in der Fußballwelt einige Fragen aufgeworfen. Zuvor kursierten Berichte, dass der Stürmer sich an diesem Investitionsprojekt beteiligen und nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Vereinsführung eine wichtige Rolle spielen würde. Dies berichtet Goal.com .

Nach Informationen der Zeitung Arriyadiyah ist derzeit ein Konsortium, bestehend aus einem lokalen Investmentfonds, dem amerikanischen Unternehmen RedBird und dem saudi-arabischen Geschäftsmann Ibrahim Al-Muhaidib, aktiv bemüht, Anteile am Verein zu erwerben. Diese Gruppe führt derzeit intensive Verhandlungen mit dem Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien, um noch vor Ende der laufenden Saison Anteile an der Al-Nassr-Gesellschaft zu erwerben.

Veränderungen bei den Verhandlungen und das Thema Ronaldo

In den Details dieses neuen Deals zwischen saudi-arabischen und amerikanischen Parteien wird der Name Cristiano Ronaldo jedoch nicht erwähnt. Zuvor wurde erwartet, dass der portugiesische Fußballer den Verein gemeinsam mit Investoren übernehmen würde, doch sein Ausschluss aus den jüngsten Prozessen hat für Aufsehen gesorgt.

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen darüber, dass der Spieler das Investitionsprojekt direkt aufgegeben hat. Dennoch erfordern die jüngsten Entwicklungen und die Bildung des neuen Konsortiums eine Klärung der Situation.

Interne Probleme und Zukunftspläne

Quellen zufolge könnte Ronaldo aufgrund einiger interner Probleme und komplexer Angelegenheiten bei Al-Nassr das Interesse an einer Beteiligung am Investitionsprojekt verloren haben. Bisher hat der Stürmer dazu noch keine endgültige und offene Position bezogen.

Experten sind der Meinung, dass die zukünftigen Schritte des Mannschaftskapitäns nicht nur von seiner Leistung auf dem Platz abhängen, sondern auch davon, wie sich die finanziellen Prozesse im Verein weiterentwickeln. Solche Veränderungen rund um Al-Nassr erhöhen die internationale Aufmerksamkeit für die saudi-arabische Liga weiter.