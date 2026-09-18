NASA setzt auf Starliner-Raumschiff, da SpaceX seine Arbeiten beendet

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) plant, in Kürze zwei weitere bemannte Missionen für das Starliner-Raumschiff von Boeing zu bestellen. Laut Quellen von Ars Technica folgt diese Entscheidung auf die feste Absicht von SpaceX, sein berühmtes Crew Dragon-Raumschiff auszumustern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet. Es wurde bekannt, dass die Führung von SpaceX ihre Absicht, den Betrieb der Crew Dragon bis 2030 oder früher vollständig einzustellen, klar geäußert hat. Die Präsidentin und COO des Unternehmens, Gwynne Shotwell, lehnte Garantien für zukünftige Flüge ab und betonte, dass die Regierung auch mit einem anderen Anbieter — Boeing — zusammenarbeiten müsse.

Risiken und vergangene Ausfälle des Starliner-Programms

Das Vertrauen der NASA in das Starliner-Raumschiff wird von Experten als ernstes Risiko eingestuft. Das Schiff hat in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlschlägen erlebt. Insbesondere wurden bei Testflügen in den Jahren 2019 und 2022 zahlreiche schwerwiegende technische Mängel festgestellt.

Die Situation verschärfte sich während des ersten bemannten Tests im Juni 2024. Damals gerieten die Astronauten Butch Wilmore und Sunita Williams aufgrund von Triebwerksstörungen in eine lebensbedrohliche Lage. Kurz darauf stufte die NASA diesen Flug offiziell als Notfall der höchsten Kategorie „A“ ein.

Zukünftige Aufgaben und Finanzierung

Zur Erinnerung: Damals war es aus Sicherheitsgründen notwendig, das Crew Dragon-Raumschiff des Konkurrenten SpaceX zu nutzen, um die Astronauten zur Erde zurückzubringen. Dennoch sieht sich die Behörde fast sechs Monate später gezwungen, Boeing wieder in den Mittelpunkt ihres bemannten Programms zu stellen.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird die NASA nicht nur zusätzliche Flüge bestellen, sondern auch teilweise die Behebung der Mängel am Starliner-Triebwerkssystem sowie die Zertifizierung für den Start mit einer neuen Rakete finanzieren. Dieser Schritt gilt als notwendige Maßnahme, um die Redundanz beim Transport von Astronauten zur Internationalen Raumstation künftig zu gewährleisten.

Yangi kelishuvga koʻra, NASA nafaqat qoʻshimcha parvozlarga buyurtma beradi, balki Starliner dvigatel tizimidagi nosozliklarni bartaraf etish hamda uni yangi raketa yordamida uchirish uchun sertifikatlash jarayonlarini qisman moliyalashtiradi. Ushbu qadam kelgusida Xalqaro kosmik stansiyaga astronavtlarni eltishda muqobillikni saqlab qolish uchun zaruriy chora sifatida koʻrilmoqda.