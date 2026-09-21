„Selbst wenn du Mourinho bist...“: Simeone reagiert auf den Schiedsrichter-Streit beim Derby

Nach dem intensiven Madrider Derby im Rahmen des 7. Spieltags der spanischen La Liga hat der verbale Schlagabtausch zwischen zwei großen Trainern eine neue Stufe erreicht. Im „Metropolitano“ Nachdem er Real Madrid mit 2:1 besiegt hatte, teilte Atlético-Cheftrainer Diego Simeone seine Eindrücke nach dem Spiel auf DAZN. Er analysierte nicht nur die taktischen Erfolge seines Teams, sondern antwortete auch angemessen auf die scharfe Kritik von Jose Mourinho an der Schiedsrichterleistung.

Der argentinische Fachmann betonte, dass man bereits in der ersten Halbzeit die Initiative ergriffen habe, der Gegner kaum klare Chancen hatte und man nach der numerischen Überlegenheit das Maximum herausholte, um durch Jonathan David den entscheidenden Treffer zu erzielen. In Bezug auf Mourinhos heftige Proteste gegen die Schiedsrichter erinnerte Simeone gelassen daran, dass der Respekt gegenüber den Unparteiischen gewahrt bleiben müsse: „Selbst wenn du Mourinho bist, ist auf dem Platz nicht alles erlaubt.“.

Wie konnte Simeone den Star-Kader von Real stoppen, wie sehr veränderte die umstrittene Elfmetersituation mit Giuliano Simeone den Spielverlauf und wie sehr steigert dieser Sieg die Titelambitionen der „Matratzenmacher“?

„Kontrolle, Elfmeter und eine passende Antwort an Mourinho“: Die Thesen von Simeone bei DAZN

Die wichtigsten Punkte und Zitate des Atlético-Cheftrainers:

Taktische Überlegenheit in der ersten Halbzeit: „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit sehr gut kontrolliert, der Gegner hatte keine klaren Torchancen“;

Der Wendepunkt der Partie: „Es gibt wichtige Episoden, die den Ausgang eines Spiels verändern können: Die Situation mit Giuliano und der Elfmeter waren genau solche Momente“;

Volle Nutzung der numerischen Überlegenheit: Nach dem Platzverweis gegen den gegnerischen Verteidiger erhöhte Atlético den Druck und festigte durch das Tor von Jonathan David den Vorsprung;

Scharfe Abfuhr an Mourinho: „Dazu habe ich nichts zu kommentieren. Das sind normale Dinge, die im Fußball passieren. Manchmal sind Entscheidungen zu deinen Gunsten, manchmal umgekehrt“;

Grenzen des Respekts gegenüber Schiedsrichtern: „Man darf den Respekt vor den Schiedsrichtern nicht verlieren. Selbst wenn du Mourinho bist, ist dir nicht alles erlaubt.“

Madrider Derby: Das Aufeinandertreffen der Positionen von Simeone und Mourinho

Vergleich der Ansichten beider Cheftrainer zum Spiel im „Metropolitano“:

Indikatoren und Aspekte Diego Simeone (Atlético) Jose Mourinho (Real Madrid) Endergebnis 2:1 (Sieg und Aufstieg auf Platz 2) 1:2 (Niederlage und Abstieg auf Platz 3) Bewertung von Schiedsrichter und Elfmeter „Ein Teil des Spiels, Entscheidungen sind mal für dich, mal gegen dich“ „Schwacher und unerfahrener Schiedsrichter, der VAR hat eine Geschichte mit Real“ Der Schlüssel zum Spiel Kontrolle in der ersten Halbzeit und Umwandlung der Überzahl in Tore Taktische Störung durch den Platzverweis von Heysen Haltung gegenüber Schiedsrichtern „Respekt darf nicht verloren gehen, nicht alles ist erlaubt“ Offener ironischer Angriff auf das Schiedsrichterkomitee und das System

Fußballexpertise: Warum beendet Simeones Antwort den Derby-Streit?

Wichtige Schlussfolgerungen von europäischen Fußballkommentatoren und Experten:

Mentale Überlegenheit: Diego Simeone ließ sich nicht auf eine Debatte über strittige Situationen ein, interpretierte die Lage als natürlichen Teil des Fußballs und versetzte damit der nervösen Stimmung im gegnerischen Lager einen kühlen Schlag;

Anerkennung des taktischen Siegs: Real Madrid konnte über 90 Minuten keinen einzigen klaren Angriff aufbauen; selbst das Tor von Rüdiger war das Ergebnis eines verzweifelten Angriffs in den letzten Minuten;

Der Faktor Giuliano und David: Der Trainer bewertete die entscheidende Phase des Spiels richtig, in der sein Sohn Giuliano Simeone durch schnelle Aktionen einen Elfmeter und eine Rote Karte gegen den Gegner herausholte;

Situation in der La Liga Tabelle: Dieser Sieg brachte Atlético mit 16 Punkten auf den 2. Platz, ließ Real hinter sich und machte sie zum Hauptverfolger von Barcelona.

Diese Reaktion von Diego Simeone zeigte, dass Atlético nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den hitzigen Debatten der Presse die Oberhand behielt.

Finden Sie Diego Simeones Aussage über Mourinho gerechtfertigt, oder hatte der portugiesische Trainer Grund, sich über die Schiedsrichter zu ärgern? Glauben Sie, dass Atlético in dieser Saison näher am Titel ist als Real? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Analysen in den Kommentaren und teilen Sie die Aussagen zum heißesten Derby der La Liga mit allen Fußballfans!