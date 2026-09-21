„Liga von Tebas und Negreira!“: Real Madrid TV rechnet mit Derby-Schiedsrichter ab

Nach dem Madrider Derby am 7. Spieltag der spanischen La Liga haben die Kontroversen um die Schiedsrichterleistung eine neue, hitzige Eskalationsstufe erreicht. Im „Metropolitano“ nach der 1:2-Niederlage gegen Atlético hat der offizielle Vereinssender von Real Madrid (Real Madrid TV)beispiellos schwere Vorwürfe gegen die Leistung des Hauptschiedsrichters Miguel Ángel Ortiz Arias erhoben.

Der Sender analysierte nicht nur den Platzverweis gegen Huijsen in der 50. Minute, sondern zeigte auch die groben Fouls der gegnerischen Spieler Cristian Romero und Lee Kang-in aus der ersten Halbzeit in Zeitlupe. Dem Schiedsrichter wurde offen vorgeworfen, für Atlético parteiisch gewesen zu sein und zwei klare Rote Karten verweigert zu haben. Der Moderator bezeichnete La Liga scharf als „Liga von Tebas und Negreira“ und betonte, dass Ortiz Arias sein wahres Gesicht gezeigt habe: „Atlético hätte nicht mit 10, sondern mit 9 Mann auf dem Platz stehen müssen!“.

Welche umstrittenen Entscheidungen stecken hinter dieser harten Kritik von Real Madrid TV, wie wird die La-Liga-Führung auf diese Vorwürfe reagieren und welchen Schatten wirft dieser Konflikt auf die Geschichte der Madrider Derbys?

„Zwei nicht gegebene Rote Karten und offene Wut“: Die umstrittenen Szenen laut Real Madrid TV

Die wichtigsten kontroversen Situationen, die vom Vereinssender aufgegriffen wurden:

37. Minute: Foul von Cristian Romero an Bellingham: Der Schiedsrichter zeigte Jude zunächst Gelb, korrigierte seine Entscheidung nach dem VAR-Check jedoch nicht zu Rot; Real Madrid bezeichnete dies als klare Rote Karte, da Romero mit den Stollen unter das Knie des englischen Stars trat.

„Eine Rote Karte wie aus dem Lehrbuch!“: Der Moderator bewertete die Entscheidung, Romero nur Gelb zu zeigen, als Schande und bewusste Voreingenommenheit des Schiedsrichters.

45. Minute: Foul von Lee Kang-in an Valverde: Der koreanische Mittelfeldspieler traf Valverde im Mittelfeld mit der offenen Sohle gefährlich am Knöchel, doch Schiedsrichter Arias zeigte nicht einmal eine Verwarnung.

„Atlético hätte mit 9 Mann bleiben müssen“: Laut Real Madrid TV hätten bei korrekter Regelauslegung sowohl Romero als auch Lee Kang-in bereits in der ersten Halbzeit vom Platz fliegen müssen.

Direkter Angriff auf das System Negreira und Tebas: Der offizielle Sender warf dem Unparteiischen vor, die Interessen eines bestimmten Systems zu schützen und solche Entscheidungen bewusst vor laufenden Kameras zu treffen.

Die umstrittensten Szenen im Madrider Derby: Schiedsrichterentscheidung und die Bewertung durch Real Madrid TV

Analyse der zwei entscheidenden Episoden der ersten Halbzeit:

Umstrittene Momente Ereignis auf dem Platz Entscheidung des Schiedsrichters Bewertung durch Real Madrid TV 37. Minute Romero tritt mit den Stollen unter Bellinghams Knie Zuerst Gelb für Bellingham, dann nach VAR-Check Gelb für Romero „Klare Rote Karte wie aus dem Lehrbuch, eine große Schande“ 45. Minute Lee Kang-in tritt mit offener Sohle auf Valverdes Knöchel Foul gepfiffen, aber keine Karte gezeigt „Zweite klare Rote Karte, der Gegner hätte mit 9 Mann spielen müssen“ 50. Minute Dean Huijsen verursacht einen Elfmeter im Strafraum Direkte Rote Karte und Elfmeter „Einseitige Standards und ein Geschenk an den Gegner“

Medien- und Sportanalyse: Welche Folgen hat dieser Konflikt?

Wichtige Schlussfolgerungen von Insidern und Sportjournalisten im spanischen Fußball:

Druck von Real Madrid TV und drohende Strafen: Die offenen Vorwürfe des Vereinssenders bezüglich Korruption und Systemdienlichkeit könnten zu Untersuchungen und neuen Geldstrafen durch den spanischen Fußballverband (RFEF) führen.

Einigkeit zwischen Mourinho und den Vereinsmedien: Die ironische Aussage von Trainer José Mourinho nach dem Spiel, der Schiedsrichter habe „keine Erfahrung und sei nur ein Schiedsrichter für kleine Spiele“, deckte sich vollständig mit der Position der Vereinsmedien.

Vertiefung der Schiedsrichterkrise in La Liga: Die drastischen Unterschiede bei den VAR-Entscheidungen in den Spielen der Top-Klubs schaden dem Image der Liga massiv.

Spannung in der Tabelle: Durch diese Niederlage liegt das Madrider Team nun 6 Punkte hinter dem FC Barcelona und hat neben der sportlichen Krise auch eine offene Front gegen externe Faktoren und den Schiedsrichterdruck eröffnet.

Auch wenn das Madrider Derby beendet ist, werden die Echos der Entscheidungen im „Metropolitano“ und die aufsehenerregenden Aussagen von Real Madrid TV die Agenda des spanischen Fußballs noch lange bestimmen.

Meint ihr, dass die Fouls von Romero an Bellingham und Lee Kang-in an Valverde tatsächlich eine direkte Rote Karte verdient hätten? Stimmt ihr der harten Kritik von Real Madrid TV an den Schiedsrichtern zu? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt diese Analyse zum Madrider Derby mit allen Fußballfans!