Neue Flaggschiff-Tablets der Samsung Galaxy Tab S12-Serie vorgestellt

Laut WinFuture und dem bekannten Insider Roland Quandt hat Samsung die detaillierten technischen Spezifikationen seiner neuen Flaggschiff-Tablet-Generation enthüllt: das Galaxy Tab S12+ und das Galaxy Tab S12 Ultra. Im Jahr 2026 entschied sich der südkoreanische Riese, die Plus-Version in sein Sortiment zurückzubringen und gleichzeitig das Basismodell Galaxy Tab S12 einzustellen. Somit besteht die neue Familie nur noch aus zwei fortschrittlichen Geräten. Dies berichtet Ixbt.com .

Auch die Display-Fähigkeiten der neuen Geräte wurden deutlich verbessert. Das Galaxy Tab S12+ verfügt über ein 12,6-Zoll Dynamic AMOLED 2X-Display mit einer Auflösung von 2800 × 1752 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das größere Galaxy Tab S12 Ultra ist mit einem riesigen 14,6-Zoll-Bildschirm mit 2960 × 1848 Pixeln und 120 Hz ausgestattet. Der bekannte S Pen-Stift der Marke ist bei beiden Tablets im Lieferumfang enthalten.

Leistung und Speicherkapazitäten

Die Hardware-Plattform der Tablets ist identisch und wird vom MediaTek Dimensity 9500-Prozessor angetrieben. Beide Modelle werden mit 12 GB RAM und 256 oder 512 GB internem Speicher angeboten. Die Top-Version Galaxy Tab S12 Ultra bietet 16 GB RAM und 1 TB Flash-Speicher. Erfreulicherweise hat Samsung den microSD-Kartenslot beibehalten, sodass Benutzer Speicherkarten mit bis zu 2 TB Kapazität verwenden können.

Was die optischen Fähigkeiten betrifft, so sind die Hauptkameras weitgehend unverändert geblieben. Jedes Gerät verfügt über einen 13 MP-Hauptsensor, wobei die Ultra-Version zusätzlich mit einem 8 MP-Ultraweitwinkelmodul ausgestattet ist. Ein 12 MP-Objektiv übernimmt bei beiden Modellen die Frontkamera-Funktionen.

Autonomie und Schutz

In Bezug auf die Akkukapazität erhält das Galaxy Tab S12+ einen etwas größeren Akku als sein Vorgänger mit 10.600 mAh. Das Tab S12 Ultra ist mit einem noch größeren 11.600 mAh-Akku ausgestattet. Beide Tablets unterstützen 45W-Schnellladetechnologie. Das Gewicht des Galaxy Tab S12+ beträgt 555 Gramm, während das Galaxy Tab S12 Ultra 693 Gramm wiegt.

Die Geräte mit Aluminiumgehäuse sind nach IP68-Standard gegen Wasser und Staub geschützt. Das kleinere Modell ist mit zwei Stereolautsprechern ausgestattet, während die Ultra-Version über vier Lautsprecher verfügt. Kunden können zwischen Wi-Fi- und 5G-Modellen wählen, wobei für das 5G-Modem ein Aufpreis von 200 Euro anfällt.

Preise und Veröffentlichungsdatum

Die Geräte werden ab Werk mit der auf Android 17 basierenden One UI 9.0-Oberfläche ausgeliefert. Der Verkaufsstart ist offiziell für den 7. Oktober 2026 geplant. Die Tablets werden in den Farben Grau und Silber erhältlich sein. Die Preise beginnen bei 1.300 Euro für das Galaxy Tab S12+ und 1.540 Euro für das Galaxy Tab S12 Ultra.