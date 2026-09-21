Neue Flaggschiff-Tablets der Samsung Galaxy Tab S12-Serie vorgestellt
Laut WinFuture und dem bekannten Insider Roland Quandt hat Samsung die detaillierten technischen Spezifikationen seiner neuen Flaggschiff-Tablet-Generation enthüllt: das Galaxy Tab S12+ und das Galaxy Tab S12 Ultra. Im Jahr 2026 entschied sich der südkoreanische Riese, die Plus-Version in sein Sortiment zurückzubringen und gleichzeitig das Basismodell Galaxy Tab S12 einzustellen. Somit besteht die neue Familie nur noch aus zwei fortschrittlichen Geräten. Dies berichtet Ixbt.com .
Auch die Display-Fähigkeiten der neuen Geräte wurden deutlich verbessert. Das Galaxy Tab S12+ verfügt über ein 12,6-Zoll Dynamic AMOLED 2X-Display mit einer Auflösung von 2800 × 1752 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das größere Galaxy Tab S12 Ultra ist mit einem riesigen 14,6-Zoll-Bildschirm mit 2960 × 1848 Pixeln und 120 Hz ausgestattet. Der bekannte S Pen-Stift der Marke ist bei beiden Tablets im Lieferumfang enthalten.
Leistung und SpeicherkapazitätenDie Hardware-Plattform der Tablets ist identisch und wird vom MediaTek Dimensity 9500-Prozessor angetrieben. Beide Modelle werden mit 12 GB RAM und 256 oder 512 GB internem Speicher angeboten. Die Top-Version Galaxy Tab S12 Ultra bietet 16 GB RAM und 1 TB Flash-Speicher. Erfreulicherweise hat Samsung den microSD-Kartenslot beibehalten, sodass Benutzer Speicherkarten mit bis zu 2 TB Kapazität verwenden können.
Was die optischen Fähigkeiten betrifft, so sind die Hauptkameras weitgehend unverändert geblieben. Jedes Gerät verfügt über einen 13 MP-Hauptsensor, wobei die Ultra-Version zusätzlich mit einem 8 MP-Ultraweitwinkelmodul ausgestattet ist. Ein 12 MP-Objektiv übernimmt bei beiden Modellen die Frontkamera-Funktionen.
Autonomie und SchutzIn Bezug auf die Akkukapazität erhält das Galaxy Tab S12+ einen etwas größeren Akku als sein Vorgänger mit 10.600 mAh. Das Tab S12 Ultra ist mit einem noch größeren 11.600 mAh-Akku ausgestattet. Beide Tablets unterstützen 45W-Schnellladetechnologie. Das Gewicht des Galaxy Tab S12+ beträgt 555 Gramm, während das Galaxy Tab S12 Ultra 693 Gramm wiegt.
Die Geräte mit Aluminiumgehäuse sind nach IP68-Standard gegen Wasser und Staub geschützt. Das kleinere Modell ist mit zwei Stereolautsprechern ausgestattet, während die Ultra-Version über vier Lautsprecher verfügt. Kunden können zwischen Wi-Fi- und 5G-Modellen wählen, wobei für das 5G-Modem ein Aufpreis von 200 Euro anfällt.
Kommentare 0
…