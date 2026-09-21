„Glückwunsch zu dieser Ansetzung!“: Mourinho kritisiert Schiedsrichterleistung im Derby

Nach dem hitzigen Madrider Derby am 7. Spieltag der spanischen La Liga ist ein neuer, großer Schiedsrichterskandal in der Fußballwelt entbrannt. Im „Metropolitano“ ausgetragen und mit einem 2:1-Sieg für Atlético beendet, nach dem Spiel gegen Real Madridüberschüttete Cheftrainer José Mourinho das Schiedsrichtergespann um Hauptschiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias sowie VAR-Referee Trujillo mit scharfen und ironischen Vorwürfen.

Die spielentscheidende Szene in der 50. Minute – der Platzverweis für Verteidiger Dean Huijsen nach einer direkten Roten Karte sowie der umstrittene Elfmeter für Real – löste den heftigen Zorn des portugiesischen Trainers aus. In einer Stellungnahme gegenüber der Zeitung Marca „gratulierte“ Mourinho dem spanischen Schiedsrichterausschuss offen dazu, einen 41-jährigen Unparteiischen für ein Derby auf solch hohem Niveau angesetzt zu haben, und betonte, dass der im VAR-Zentrum sitzende Senior Trujillo eine reiche „schwarze Geschichte“ gegen Real habe.

Wird diese Aussage Mourinhos nun zu einer neuen Disziplinarstrafe in La Liga führen, waren die Entscheidungen im Derby tatsächlich strittig und wie wird sich dieser Skandal auf Reals Titelrennen auswirken?

„Schiedsrichter für kleine Spiele und eine reiche VAR-Historie“: Mourinho auf der Pressekonferenz

Die brisantesten Zitate des Real-Cheftrainers gegenüber der Presse:

Kritik an Unerfahrenheit und Ungeeignetheit: „Dem Schiedsrichter fehlte die Erfahrung, um ein Derby zu leiten. Er ist 41 Jahre alt. Er ist ein schwacher Schiedsrichter, der nur kleine Spiele geleitet hat“;

Ironie gegenüber dem Schiedsrichterausschuss: „Ich ‚gratuliere‘ dem Schiedsrichterausschuss dazu, eine solche Ansetzung für ein so wichtiges Spiel vorgenommen zu haben“;

Offener Vorwurf an den VAR-Schiedsrichter: „Aber Senior Trujillo hat eine besondere Geschichte mit Real. Wir haben es im Pokal, in den Spielen gegen Girona und Osasuna gesehen. Das ist ein VAR mit einer sehr reichen Geschichte“;

Der entscheidende Wendepunkt: Der Platzverweis von Huijsen und der Elfmeter brachten die „Königlichen“, die nur noch zu zehnt waren, in eine taktisch schwierige Lage;

Hauptgrund für die Niederlage: Mourinho erklärte die Niederlage im Derby (1:2) nicht mit taktischen Fehlern, sondern explizit mit den einseitigen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns.

Madrider Derby: Schiedsrichterentscheidungen und Spielbericht

Analyse der strittigen Situationen im Spiel zwischen Atlético und Real:

Indikatoren und Kriterien Daten und Details Spiel und Ergebnis Atlético 2:1 Real (La Liga, 7. Spieltag) Hauptschiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias (41 Jahre) VAR-Schiedsrichter Senior Trujillo (frühere Kontroversen mit Real wurden erwähnt) Entscheidende Szene 50. Minute: Rote Karte für Dean Huijsen und Elfmeter Folge des Elfmeters Aleks Grimaldo eröffnete in der 53. Minute den Torreigen Mourinhos Einschätzung „Ein Schiedsrichter, der nur für kleine Spiele geeignet ist“

Expertenanalyse: Worauf zielt Mourinhos Angriff ab?

Die wichtigsten Schlussfolgerungen spanischer Fußballanalysten und Sportexperten:

Ablenkung von der Mannschaft: José Mourinho wandte seine klassische Taktik an, um den Druck nach der Derby-Niederlage (Mbappé und Vinícius blieben torlos) von den Spielern auf die Schiedsrichter zu verlagern;

Krise im Schiedsrichtersystem von La Liga: Die Ansetzungen der Unparteiischen und die widersprüchlichen Schlussfolgerungen des VAR-Systems stoßen in Spanien in letzter Zeit nicht nur bei Real, sondern auch bei anderen großen Klubs auf ernsthaften Widerstand;

Gefahr einer Disziplinarstrafe: Aufgrund der persönlichen Vorwürfe des Trainers und der Ironie gegenüber dem Ausschuss könnte das Disziplinarkomitee von La Liga Mourinho für mehrere Spiele sperren;

Situation in der Tabelle: Nach dieser Niederlage bleibt Real mit 15 Punkten auf dem 3. Platz und liegt nun 6 Punkte hinter dem FC Barcelona (21 Punkte), was die Nervosität im Trainerstab erhöht.

Dieser wütende Ausbruch von José Mourinho deutet darauf hin, dass das Madrider Derby zwar auf dem Platz beendet ist, aber sein Nachspiel in der Presse und in den Büros noch lange andauern wird.

War die direkte Rote Karte gegen Dean Huijsen und die Elfmeterentscheidung Ihrer Meinung nach korrekt oder war der Schiedsrichter tatsächlich nicht bereit für ein Spiel auf Derby-Niveau? Sind die Vorwürfe von José Mourinho berechtigt oder ist das nur eine Methode, um die Niederlage zu rechtfertigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Analysen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des brisantesten Skandals des Madrider Derbys mit allen Fußballfans!