«Wir haben uns zu sehr auf die Defensive konzentriert»: Ulug‘bek Baqoyev erklärt die Gründe für die schmerzhafte Niederlage

In einem intensiven Spiel des 22. Spieltags der Uzbekistan Super League empfing der Klub Sogdiana aus Jizzakh in Zomin das Team von AGMK aus Olmaliq und verlor nach einer unerwarteten Wende in der Schlussphase schmerzhaft mit 1:2. Die Gastgeber aus Jizzakh gingen früh nach einer Standardsituation in Führung und konnten diesen Vorsprung fast bis zum Ende der Partie verteidigen. Doch in den letzten Minuten kassierten sie unter dem wachsenden Druck des Gegners zwei Gegentore und gaben den Sieg aus der Hand.

Nach dieser Begegnung nahm der Cheftrainer von Sogdiana, Ulug‘bek Baqoyev, an der Pressekonferenz teil, wo er den dramatischen Spielverlauf, die Gründe für das Zurückziehen in die Defensive nach dem Führungstor und die Leistung seiner Schützlinge objektiv bewertete. Trotz der Niederlage betonte der erfahrene Fachmann, dass seine Spieler auf dem Platz alles gegeben hätten. Er habe keine Vorwürfe gegen sie und werde den Fokus nun auf die kommenden wichtigen Spiele richten.

Warum hat Sogdiana in den letzten Minuten die Konzentration verloren, wie sehr hat sich die defensive Taktik nach dem Tor ausgezahlt und wie beeinflusst diese Niederlage die Pläne des Teams für das Saisonende?

«Die Lektion aus der Defensive nach dem Tor und den letzten Minuten»: Baqoyev auf der Pressekonferenz

Die wichtigsten Punkte und Aussagen des Trainers von Sogdiana:

Der Plan für die erste Halbzeit und das frühe Tor: «Beide Seiten hatten ihre Möglichkeiten, sowohl wir als auch AGMK haben angegriffen. Wir haben nach einer Standardsituation das Tor erzielt, aber danach haben wir uns etwas zu sehr auf die Defensive konzentriert»;

Schwierigkeiten in der zweiten Halbzeit: «In der zweiten Halbzeit lief unser Spiel nicht mehr so gut. In einigen Situationen hätten wir angreifen und ein weiteres Tor erzielen können, aber am Ende haben wir zwei Gegentore kassiert»;

Fußballgesetz und Kampfgeist: «Das ist Fußball. Man muss auf dem Platz 90 Minuten lang bis zum Ende spielen. Trotzdem habe ich keine Vorwürfe an die Jungs, sie haben alles gegeben und ich danke ihnen»;

Zukunftspläne: Während der Pause wird das Team an den Fehlern arbeiten und sich auf die nächsten wichtigen Spiele vorbereiten.

Superliga 22. Spieltag: Details zum Spiel von Sogdiana in Zomin

Vergleich der Spieldynamik und der Schlussfolgerungen des Trainers:

Indikatoren und Aspekte Sogdiana (Gastgeber) Taktische Bewertung durch Baqoyev Szenario der ersten Halbzeit 1:0 (Tor nach Standardsituation) Rückzug des Teams nach der Führung Szenario der zweiten Halbzeit 2 Gegentore in den letzten Minuten Nachlassen der Konzentration und fehlender Kampf über 90 Minuten Gesamtergebnis 1:2 (Niederlage) «In einigen Episoden hätten wir das 2. Tor erzielen können» Einstellung des Trainers zum Team Dankbarkeit gegenüber den Spielern «Keine Vorwürfe, sie haben ihre ganze Kraft gegeben» Nächste Schritte Fortsetzung der Vorbereitung Aus der schwierigen Situation kommen und auf die kommenden Runden vorbereiten

Sportanalyse: Experten Über die Niederlage von Sogdiana

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Kommentatoren und Experten der nationalen Meisterschaft:

Die Gefahr eines zu frühen Rückzugs in die Defensive: Nach dem Tor aus einer Standardsituation die Initiative abzugeben und sich in den eigenen Strafraum zurückzuziehen, erwies sich gegen erfahrene Teams wie AGMK als gefährlich;

Körperlicher und psychischer Druck: Einen knappen Vorsprung über lange Zeit zu halten, erfordert enorme Kraft; nach der 80. Minute entstanden aufgrund körperlicher Erschöpfung Lücken im Abwehrzentrum;

Baqoyevs besonnene Haltung: Dass der Trainer die Spieler nach der Niederlage nicht beschuldigt, sondern sie unterstützt, dient dazu, den inneren Zusammenhalt zu bewahren und psychische Tiefs zu vermeiden.

Dieses Spiel war eine schmerzhafte Lektion für Sogdiana, ermöglichte es aber, wichtige Schlüsse zu ziehen, um die Fehler vor der entscheidenden Phase der Saison zu korrigieren.

Glauben Sie, dass die Niederlage von Sogdiana auf das zu defensive Verhalten zur Ergebnisverwaltung zurückzuführen ist oder hat der Druck von AGMK sie dazu gezwungen? Können die Schützlinge von Ulug‘bek Baqoyev ihr Spiel in den verbleibenden Runden verbessern und in der Tabelle weiter nach oben klettern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die interessantesten Analysen des usbekischen Fußballs mit allen Fans!