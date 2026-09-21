In einem intensiven Duell des 22. Spieltags der usbekischen Superliga trat das Team von OKMK Olmaliq auswärts gegen den Gastgeber Sogdiana in Zomin an und bewies echten Kampfgeist und Charakter. Nachdem sie in der ersten Halbzeit ein Gegentor kassierten und kurz vor der Niederlage standen, übernahmen die Gäste aus Olmaliq in der zweiten Hälfte das Spielgeschehen und sicherten sich einen äußerst wichtigen und wertvollen 2:1-Auswärtssieg.

Nach Spielende nahm der Cheftrainer von OKMK, die Legende des usbekischen Fußballs Mirjalol Qosimov, an der Pressekonferenz teil. Er sprach offen über den dramatischen Spielverlauf, den Fehler bei der Standardsituation, die mentale Erholung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit sowie die kommenden Pläne. Der Trainer lobte den Mut seiner Schützlinge bis zur letzten Sekunde, bedankte sich bei den treuen Fans, die aus Olmaliq angereist waren, und gab bekannt, dass die Mannschaft aufgrund der FIFA-Länderspielpause mit bester Stimmung in eine kurze Urlaubspause geht.

Welchen strategischen Vorteil haben sich die Schützlinge von Qosimov nach diesem Comeback-Sieg im Kampf um die Medaillenränge verschafft und welche wichtigen Herausforderungen erwarten OKMK nach der Länderspielpause?

«Fehler, Kampfgeist und gute Stimmung vor der Pause»: Qosimov auf der Pressekonferenz

Die wichtigsten Aussagen und Stellungnahmen des OKMK-Trainers:

Fehler in der ersten Halbzeit: «Zwei ebenbürtige Mannschaften trafen aufeinander. In der ersten Halbzeit haben wir nach einer Standardsituation ein Gegentor kassiert, Sogdiana hat unseren Fehler bestraft»;

Kampfgeist in der zweiten Halbzeit: «Die Jungs haben die Kraft gefunden, das Spiel in die Hand zu nehmen, und wir haben verdient gewonnen»;

Dank an die Fans aus Olmaliq: «Danke an unsere Fans, die aus Olmaliq gekommen sind, um unser Team zu unterstützen. Unsere Spieler haben bis zum Ende gekämpft und wir haben die drei Punkte geholt»;

Kurze Pause und Pläne: «Jetzt beginnen das Trainingslager der Nationalmannschaft und die Freundschaftsspiele. Deshalb gehen wir mit bester Stimmung in eine kurze Pause, danach bereiten wir uns wieder auf die Spiele vor».

Superliga 22. Spieltag: Statistiken zum Spiel Sogdiana — OKMK (1:2)

Spielprotokoll und Eckdaten aus Zomin:

Statistiken und Aspekte Sogdiana (Gastgeber) OKMK (Gast) Endstand 1 2 Spielverlauf Führung nach Standard in der 1. Halbzeit Initiative übernommen und 2 Tore in der 2. Halbzeit erzielt Erzielte Punkte 0 Punkte 3 Punkte (Wichtiger Auswärtssieg) Stimmung und Zustand Schmerzhafte Niederlage Aufbruch in die Pause mit hoher Moral Einschätzung des Cheftrainers Führung nicht gehalten «Wir haben verdient gewonnen»

Expertenanalyse: Was ist die Stärke des Teams von Mirjalol Qosimov?

Fazit von Sportanalysten und Experten des nationalen Fußballs:

Mentale Stärke: Dass OKMK nach einem Rückstand das Spiel auswärts drehen konnte, zeugt von der im Team verankerten Siegermentalität;

Effekt taktischer Änderungen: Die Anweisungen des Trainers in der Halbzeitpause und die vollständige Kontrolle über das Mittelfeld waren entscheidend, um die gegnerische Abwehr zu knacken;

Goldene Punkte vor der Pause: Dieser Sieg vor der Länderspielpause gibt dem Team mentale Ruhe und erleichtert die Vorbereitung auf die nächsten Spieltage.

Mit dem Erfolg in Zomin hat das von Mirjalol Qosimov trainierte OKMK erneut bewiesen, dass es eines der stärksten und kompromisslosesten Teams der Meisterschaft ist.

Glauben Sie, dass das kämpferische Spiel der Mannschaft von Mirjalol Qosimov ihnen in dieser Saison zu einem Medaillenplatz verhelfen wird? Wie groß war die Rolle der Taktik des Trainers beim Sieg von OKMK? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse der spannendsten Spiele des usbekischen Fußballs mit allen Fans!