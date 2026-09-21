Englische Premier League: Manchester City als alleiniger Spitzenreiter

Nach den ersten fünf Spieltagen der englischen Premier League stehen die drastischen Veränderungen und unerwarteten Ergebnisse in der Meisterschaft im Fokus der Fußballwelt. Wie Goal.com berichtet, hat der Saisonstart deutlich die Krisen bei den Top-Teams sowie die Schwierigkeiten der Favoriten aufgezeigt. Die ersten Monate der Saison geben einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Titelrennens und werfen bei Experten verschiedene Fragen auf. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Manchester City startet mit einer souveränen Serie

Manchester City ist der alleinige Tabellenführer, nachdem das Team in den ersten fünf Spielen die maximale Punktzahl erreicht hat. Fünf Spiele, fünf Siege und 15 Punkte – ein Ergebnis, mit dem sich kein anderer Verein in dieser Saison rühmen kann. Auch im letzten Spiel gegen Sunderland überzeugten die Cityzens mit einer starken Leistung und einem Sieg ohne Gegentor.

Dieser glänzende Start lässt sich nicht nur an Zahlen messen. Laut Goal.com ist es das fünfte Mal in der Vereinsgeschichte, dass Manchester City mit fünf Siegen in Folge in eine Erstliga-Saison startet. Zuvor gelang dies dem Team in den Spielzeiten 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 und 2023–2024. Zudem stellte Cheftrainer Enzo Maresca einen besonderen Rekord auf, indem er alle seine ersten fünf Premier-League-Spiele als Trainer des Vereins gewann.

Krisen und Probleme bei den Großen

Für andere Spitzenklubs verlief der Start jedoch weniger reibungslos. Während Chelsea mit ernsthaften Problemen in der Defensive zu kämpfen hat, ist Arsenal plötzlich ins Straucheln geraten. Manchester United zeigt, dass es noch weit von seinem angestrebten Niveau entfernt ist, und Tottenham befindet sich in einer schwierigen Lage am Tabellenende.

Ob es sich bei diesen Beobachtungen der ersten fünf Spieltage um vorübergehende Schwierigkeiten oder um richtungsweisende Faktoren für die Saison handelt, wird die Zeit zeigen. Vorerst demonstriert Manchester City seine feste Absicht, den Meistertitel zurückzuerobern, indem es die Fehler der Konkurrenz konsequent ausnutzt.