Kylian Mbappe vergleicht Treffen mit Zinedine Zidane mit einem Film

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, verglich sein unerwartetes Wiedersehen in der Nationalmannschaft mit Zinedine Zidane, der ihn in seiner Jugend auf das Trainingsgelände von Real Madrid eingeladen hatte, mit einer Szene aus einem Film. Wie Goal.com berichtet, reflektierte der Spieler dieses Ereignis auf einzigartige Weise nach dem Trainerwechsel bei der französischen Nationalmannschaft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Ein filmreifes Treffen und eine neue Ära

Der Rücktritt von Didier Deschamps und die Ernennung von Zinedine Zidane zu seinem Nachfolger schlugen ein neues Kapitel im französischen Fußball auf. Deschamps verließ die Nationalmannschaft im Juli nach 14 Jahren Amtszeit, nachdem er im Halbfinale der Weltmeisterschaft ausgeschieden war.

In einem Interview mit AS erinnerte sich Kylian Mbappe an sein erstes Treffen mit Zidane vor 15 Jahren. Es wurde enthüllt, dass der legendäre Mittelfeldspieler den jungen Spieler damals persönlich zum Trainingskomplex von Real Madrid mitgenommen hatte.

"Er war die erste Person, die mich zu Real Madrid, auf das Trainingsgelände, mitgenommen hat. Ich war 13 oder 14 Jahre alt, es ist also lange her. Jetzt ist er mein Trainer in der Nationalmannschaft. Es ist wie im Film, aber es ist wunderbar und es ist real", sagte Mbappe.

Europameisterschaft und Nations League voraus

Die französische Nationalmannschaft bereitet sich unter dem neuen Cheftrainer auf die Nations-League-Spiele gegen die Türkei vor. Das Team hat klare Ziele und die Spieler streben unter dem neuen Fachmann nach Erfolg.

"Wir beginnen einen neuen Prozess mit Frankreich. Wir haben zwei Jahre Zeit, um uns auf die Europameisterschaft vorzubereiten, und darauf liegt unser aktueller Fokus. Dies ist eine neue Ära, die mit einem neuen Trainer begonnen hat", fügte der Stürmer hinzu.

Vereinssituation und Gedanken zu den Schiedsrichtern

Abseits der Länderspielpause hat Kylian Mbappe einen sehr produktiven Saisonstart hingelegt und in 8 Spielen 8 Tore erzielt. Sein Verein erlitt jedoch im letzten Spiel eine 1:2-Niederlage im Derby gegen Atletico Madrid.

Nach dieser Niederlage äußerte Real-Madrid-Trainer Jose Mourinho seine Unzufriedenheit mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Dennoch zog es Mbappe vor, sich nicht in die Kontroverse um die Spielleitung einzumischen und erklärte, er werde seine Meinung nicht äußern.

"Ich habe meine eigenen Gedanken, aber ich werde sie für mich behalten. Ich war nie so ein Spieler und werde es auch nie sein. Der Schiedsrichter ist auch nur ein Mensch und macht Fehler, aber ich möchte nicht tiefer in diese Angelegenheit eintauchen", sagte Kylian Mbappe.