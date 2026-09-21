Xiaomi präsentiert neuen Spender, der Wasser in drei Sekunden erhitzt

Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt sein neues intelligentes Gerät Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro vorgestellt, das in der Lage ist, in nur drei Sekunden kochendes Wasser bereitzustellen. Laut ixbt.com kostet diese technologische Neuerung 60 Dollar, und der Verkaufsstart ist für den 28. September dieses Jahres geplant. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist sein modernes Durchlauferhitzersystem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten erhitzt dieser Spender das Wasser nicht im Voraus im Tank, sondern direkt während des Ausgabevorgangs.

Technische Möglichkeiten und Heizmodi

Nach Angaben des Herstellers erreicht das Wasser im Heizelement bei normalem atmosphärischem Druck bis zu 100 Grad. Der Hauptwasserkreislauf, das Heizelement und der Tank bestehen vollständig aus lebensmittelechtem Edelstahl, was die Sicherheit bei der Verwendung gewährleistet.

Für den Komfort der Benutzer verfügt das Gerät über vier Standard-Temperaturmodi:

25 Grad für Wasser bei Raumtemperatur

45 Grad für die Zubereitung von Babynahrung

75 Grad für die Teezubereitung

100 Grad für kochendes Wasser

Zusätzlich kann der Benutzer manuell eine beliebige präzise Temperatur wählen und diese an verschiedene Getränke oder den täglichen Bedarf anpassen.

Zusätzliche Funktionen und Automatisierung

Der Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro ist mit einem praktischen, abnehmbaren 2,8-Liter-Tank ausgestattet. Bei Bedarf kann der Benutzer ihn auch über einen speziellen flexiblen Schlauch an einen größeren Behälter oder eine andere externe Wasserquelle anschließen.

An der Vorderseite des Geräts befindet sich ein modernes digitales LED-Display, das automatisch aufleuchtet, sobald eine Tasse auf die Basis gestellt wird. Über dieses Display lässt sich der gewählte Temperaturmodus sowie der Fortschritt des Vorgangs leicht überwachen.

Darüber hinaus ist das Gerät mit einer automatischen Reinigungsfunktion ausgestattet, die die internen Wasserleitungen selbstständig spült und reinigt. Der Fortschritt des Reinigungsvorgangs wird ebenfalls direkt auf dem integrierten Display angezeigt.