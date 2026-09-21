Xiaomi bringt neuen Drei-Kammer-Kühlschrank für 220 Dollar auf den Markt

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Xiaomi bringt neuen Drei-Kammer-Kühlschrank für 220 Dollar auf den Markt

Die Marke Xiaomi, die sich auf dem Markt für Haushaltsgeräte etabliert hat, hat in China den neuen Xiaomi Mijia Drei-Kammer-Kühlschrank auf den Markt gebracht. Laut ixbt.com beträgt der Preis des Geräts unter Berücksichtigung staatlicher Subventionen 1499 Yuan oder etwa 220 Dollar. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses neue Haushaltsgerät zeichnet sich durch seine Kompaktheit und Funktionalität aus. Bei einem Gesamtvolumen von 271 Litern nimmt das Gerät nur 0,34 Quadratmeter Stellfläche ein, was für kleine Küchen sehr praktisch ist.

Innere Struktur und Volumenverteilung

Die Hauptbereiche des Kühlschranks sind auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt. Insbesondere ist das Hauptkühlfach für 151 Liter ausgelegt, während das Gefrierfach 85 Liter umfasst. Die restlichen 35 Liter entfallen auf eine Zone mit individuell regelbarer Temperatur.

Diese spezielle Zone ermöglicht eine Temperatureinstellung im Bereich von -20 bis 5 Grad mit einer Genauigkeit von einem Grad. Der mittlere Bereich kann als zusätzlicher Kühlraum genutzt oder direkt in den Gefriermodus geschaltet werden.

Technische Möglichkeiten und Energieeffizienz

Wenn der mittlere Bereich in den Gefriermodus geschaltet wird, erhöht sich die Gesamtkapazität des Kühlschranks weiter. Für den Komfort der Benutzer bietet das Gerät verstellbare Regale, zwei Schubladen und eine spezielle Zone zum Sortieren von Produkten.

Technologisch ist das Modell mit einem 360-Grad-Luftzirkulationssystem ausgestattet, das Eisbildung verhindert. Es verfügt außerdem über einen frequenzgesteuerten Kompressor, einen Lüfter und fünf Temperatursensoren.

Ein spezielles Modul auf Basis von Silberionen bietet bis zu 99,99 Prozent antibakteriellen Schutz und hilft, unangenehme Gerüche zu beseitigen. Mit erstklassiger Energieeffizienz verbraucht dieser Kühlschrank nur 0,64 kWh Strom pro Tag und sein Geräuschpegel überschreitet nicht 36 Dezibel.

XiaomiMijiaKühlschrankTechnologieHaushaltsgeräte
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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