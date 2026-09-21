Vivo stellt neue X500-Serie mit Dimensity 9600 Pro Prozessor vor

·2·Technologie
Vivo stellt neue X500-Serie mit Dimensity 9600 Pro Prozessor vor

Das bekannte chinesische Unternehmen Vivo hat offiziell seine neuen Flaggschiff-Smartphones, das Vivo X500 Pro und das X500 Pro Max, vorgestellt, die auf dem Mobilfunkmarkt für großes Interesse sorgen. Laut ixbt.com sind diese Geräte weltweit die ersten, die auf dem neuesten leistungsstarken MediaTek Dimensity 9600 Pro Prozessor basieren und sich durch fortschrittliche Technologien auszeichnen. Dies berichtet die Nachricht.

Fortschrittliche Display-Technologien und verschiedene Größen

Aufgrund der aktuellen Nutzeranforderungen haben die neuen Modelle auch bei den Bildschirmen bedeutende Upgrades erhalten. Die Smartphones sind mit Displays ausgestattet, die das neue fluoreszierende Q11-Material verwenden, das in Zusammenarbeit mit BOE entwickelt wurde. Dieses Panel unterstützt eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz und eine minimale Hardware-Helligkeit von 1 Nit.

Darüber hinaus verfügen die Bildschirme über Dolby Vision, HDR10+, Circular Polarization 2.0-Technologien sowie ein SGS-Zertifikat für Augenschutz. Während das X500 Pro einen kompakten 6,36-Zoll-Bildschirm besitzt, ist das X500 Pro Max mit einem 6,85-Zoll Q11 Zeiss Master Color Screen Display mit 2K-Auflösung ausgestattet.

Professionelle Zeiss-Kameras

Das Hauptaugenmerk der Smartphones liegt auf ihren Kamerafunktionen. Beide neuen Geräte sind mit verbesserten optischen Zeiss-Systemen ausgestattet. Das Hauptmodul nutzt die VCS 4.0-Technologie, Zeiss T*-Beschichtung und spezielles blaues Glas, um unerwünschtes Licht zu blockieren. Der neue BlueTouch 900-Sensor bietet einen Dynamikbereich von bis zu 17 EV.

Das wichtigste Merkmal des X500 Pro Max ist das 200-Megapixel Zeiss APO-Teleobjektiv, das auf dem 1/1,4-Zoll Blueprint x Samsung HP0-Sensor basiert. Es bietet einen 4-fachen Hardware-Zoom ohne Qualitätsverlust. Das reguläre X500 Pro ist ebenfalls mit einem Zeiss APO-Teleobjektiv mit Blueprint x Sony LYTIA 610-Sensor ausgestattet, das eine Brennweite von 85 mm aufweist.

Akkukapazität und Details zur Präsentation

Auch die Autonomie der Geräte ist auf einem hohen Niveau. Das X500 Pro Modell arbeitet mit einem 6510 mAh Akku, während das X500 Pro Max einen 8000 mAh Akku erhalten hat. Beide Smartphones unterstützen 90W kabelgebundene und 40W kabellose Ladetechnologien.

Käufern werden diese Flaggschiffe in vier attraktiven Farben angeboten: Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography und Earth Echo. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das Basismodell der Serie, das reguläre Vivo X500 Smartphone, der Öffentlichkeit präsentiert.

VivoSmartphonesDimensity 9600 ProZeissTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

NASA unterschätzte die saisonale Verschiebung des Erdmittelpunkts um die HälfteNASA unterschätzte die saisonale Verschiebung des Erdmittelpunkts um die HälfteHeute, 20:26Xiaomi 18 Pro und Pro Max Smartphones erhalten geheime BildschirmfunktionXiaomi 18 Pro und Pro Max Smartphones erhalten geheime BildschirmfunktionHeute, 19:55Google kehrt mit neuen Googlebook-Laptops auf den Markt zurückGoogle kehrt mit neuen Googlebook-Laptops auf den Markt zurückHeute, 19:30Vivo präsentiert Flaggschiffe X500 Pro und X500 Pro Max mit Zeiss- und Sony-KamerasVivo präsentiert Flaggschiffe X500 Pro und X500 Pro Max mit Zeiss- und Sony-KamerasHeute, 18:56Huawei präsentiert seinen ersten Desktop-Computer mit HarmonyOSHuawei präsentiert seinen ersten Desktop-Computer mit HarmonyOSHeute, 15:25Probleme bei der Leistung des iPhone 18 Pro aufgrund von iOS 27 identifiziertProbleme bei der Leistung des iPhone 18 Pro aufgrund von iOS 27 identifiziertHeute, 13:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt