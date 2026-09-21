Vivo stellt neue X500-Serie mit Dimensity 9600 Pro Prozessor vor

Das bekannte chinesische Unternehmen Vivo hat offiziell seine neuen Flaggschiff-Smartphones, das Vivo X500 Pro und das X500 Pro Max, vorgestellt, die auf dem Mobilfunkmarkt für großes Interesse sorgen. Laut ixbt.com sind diese Geräte weltweit die ersten, die auf dem neuesten leistungsstarken MediaTek Dimensity 9600 Pro Prozessor basieren und sich durch fortschrittliche Technologien auszeichnen. Dies berichtet die Nachricht.

Fortschrittliche Display-Technologien und verschiedene Größen

Aufgrund der aktuellen Nutzeranforderungen haben die neuen Modelle auch bei den Bildschirmen bedeutende Upgrades erhalten. Die Smartphones sind mit Displays ausgestattet, die das neue fluoreszierende Q11-Material verwenden, das in Zusammenarbeit mit BOE entwickelt wurde. Dieses Panel unterstützt eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz und eine minimale Hardware-Helligkeit von 1 Nit.

Darüber hinaus verfügen die Bildschirme über Dolby Vision, HDR10+, Circular Polarization 2.0-Technologien sowie ein SGS-Zertifikat für Augenschutz. Während das X500 Pro einen kompakten 6,36-Zoll-Bildschirm besitzt, ist das X500 Pro Max mit einem 6,85-Zoll Q11 Zeiss Master Color Screen Display mit 2K-Auflösung ausgestattet.

Professionelle Zeiss-Kameras

Das Hauptaugenmerk der Smartphones liegt auf ihren Kamerafunktionen. Beide neuen Geräte sind mit verbesserten optischen Zeiss-Systemen ausgestattet. Das Hauptmodul nutzt die VCS 4.0-Technologie, Zeiss T*-Beschichtung und spezielles blaues Glas, um unerwünschtes Licht zu blockieren. Der neue BlueTouch 900-Sensor bietet einen Dynamikbereich von bis zu 17 EV.

Das wichtigste Merkmal des X500 Pro Max ist das 200-Megapixel Zeiss APO-Teleobjektiv, das auf dem 1/1,4-Zoll Blueprint x Samsung HP0-Sensor basiert. Es bietet einen 4-fachen Hardware-Zoom ohne Qualitätsverlust. Das reguläre X500 Pro ist ebenfalls mit einem Zeiss APO-Teleobjektiv mit Blueprint x Sony LYTIA 610-Sensor ausgestattet, das eine Brennweite von 85 mm aufweist.

Akkukapazität und Details zur Präsentation

Auch die Autonomie der Geräte ist auf einem hohen Niveau. Das X500 Pro Modell arbeitet mit einem 6510 mAh Akku, während das X500 Pro Max einen 8000 mAh Akku erhalten hat. Beide Smartphones unterstützen 90W kabelgebundene und 40W kabellose Ladetechnologien.

Käufern werden diese Flaggschiffe in vier attraktiven Farben angeboten: Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography und Earth Echo. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das Basismodell der Serie, das reguläre Vivo X500 Smartphone, der Öffentlichkeit präsentiert.