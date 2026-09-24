„Jetzt sind wir dran!“: Lamine Yamal spricht über das Champions-League-Finale und enthüllt seinen „Racheplan“

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„Jetzt sind wir dran!“: Lamine Yamal spricht über das Champions-League-Finale und enthüllt seinen „Racheplan“

Das hellste Wunderkind des europäischen Fußballs, der Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, gab dem renommierten französischen L'Équipe ein exklusives Interview, in dem er über die schmerzhaften Erinnerungen in der Champions League und seine großen Ziele für die neue Saison sprach.

Insbesondere erinnerte sich der junge Stürmer an das dramatische Halbfinale der UEFA Champions League 2025 gegen Inter Mailand (3:3 im Hinspiel, 3:4 nach Verlängerung im Rückspiel) und äußerte seine Zuversicht, dass die Italiener ein solches Wunder nie wiederholen werden: „Es ist ganz einfach. Wenn wir in diesem Rückspiel gegen Inter die Situationen für uns entschieden hätten, hätten wir in der 90.+3. Minute kein Gegentor kassiert. Wir waren eine junge Mannschaft; mit 20 Jahren kann man Entscheidungen nicht so abgeklärt treffen wie mit 30. Genau diese kleinen Details – die Kombination aus Glück und Erfahrung – sind das, was wir jetzt verbessern. Inter wird das nie wieder schaffen, und diese Saison gehört uns!“.

Er verhehlte auch nicht, dass der Erfolg seines ehemaligen Teamkollegen Ousmane Dembélé mit PSG in der Champions League und dessen Einfluss auf das Rennen um den Ballon d'Or ihn zusätzlich anspornt: „Jetzt sind wir dran – wir wollen diesen Pokal in die Höhe stemmen. Das motiviert uns alle: Wir wollen in Madrid dabei sein und das Finale gewinnen!“.

Kann der gereifte und erfahrene FC Barcelona tatsächlich auf den europäischen Thron zurückkehren, kann Yamal das Team zum Finale nach Madrid führen und wie würde eine mögliche Revanche gegen Inter ausgehen?

„Die Lektion aus der 90.+3. Minute, der Dembélé-Effekt und die Madrid-Ambitionen“: 5 Kernpunkte aus Yamals Interview

L'Équipe Die heißesten Aussagen aus dem Interview:

  • Das Inter-Phänomen wird sich nicht wiederholen: Yamal bezeichnete den Sieg der Mailänder im Halbfinale 2025 als glückliche Fügung und betonte, dass sich dies nicht wiederholen werde;

  • Der Preis für Jugend und Unerfahrenheit: Der Stürmer gab offen zu, dass die Unerfahrenheit des Teams damals dazu führte, dass Entscheidungen nicht so abgeklärt getroffen wurden wie bei 30-jährigen Profis, was zum Gegentor in der 90.+3. Minute führte;

  • Arbeit an den kleinen Details: Der FC Barcelona hat aus der schmerzhaften Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen und die Balance zwischen Glück und Erfahrung perfektioniert;

  • Starke Motivation durch Dembélé und PSG: Der Erfolg von Ousmane Dembélé mit dem Pariser Club und seine Nominierung für den Ballon d'Or sind ein großer Ansporn für Lamine;

  • Das Hauptziel – das Champions-League-Finale in Madrid: Das einzige und feste Ziel desFC Barcelona in dieser Saison ist es, das Finale zu erreichen und den Meisterpokal zu gewinnen.

Die Entwicklung des FC Barcelona in der Champions League: Fehler des Halbfinales 2025 vs. heutige Ambitionen

Analyse der Wachstumsdynamik und Schlüsselfaktoren des katalanischen Clubs:

Indikatoren und Aspekte

2025: Halbfinale gegen Inter

Neue Saison: Weg zum Finale in Madrid

Zustand des Kaders

Sehr jung, emotional anfällig

Erfahrener, taktisch gereifter Kern

Entscheidungsfindung in kritischen Momenten

Konzentrationsverlust in der 90.+3. Minute (3:3, 3:4)

Abgeklärte Konzentration und Kontrolle bis zum Spielende

Position von Lamine Yamal

Junges Talent, erste große Play-off-Tests

Hauptanführer und absoluter Star des Teams

Einstellung und Stimmung

„Uns fehlte Erfahrung und Glück“

„Inter kann das nicht wiederholen, jetzt sind wir dran“

Faktor externe Motivation

Anpassung an die Stärke der Gegner

Meisterschaft als Antwort auf den Erfolg von Dembélé und PSG

Strategisches Endziel

Erreichen des Halbfinales

Den Champions-League-Pokal im Finale in Madrid in die Höhe stemmen

Fußballexpertise und taktische Analyse: Warum Yamals Geständnis eine neue Ära für die Katalanen einleitet?

Fazit der europäischen Fußballanalysten und Sportkommentatoren:

  • Kultur des Lernens aus Niederlagen: Dass Yamal die schwierigen Spiele gegen Inter (3:3 und 3:4) nicht beschönigt, sondern offen zugibt: „Wir waren jung, wir konnten keine schnellen Entscheidungen treffen“, zeigt seine Reife; diese Niederlage diente der mentalen Stärkung der Katalanen;

  • Die symbolische Kraft des „Madrid-Finales“: Dass das Champions-League-Finale in der Stadt des ewigen Rivalen Madrid stattfindet, ist für den FC Barcelona eine doppelte Ehre und zusätzliche Motivation; Yamals direkte Erwähnung von Madrid zeigt, dass in der Kabine eine maximale Kampfstimmung herrscht;

  • Dembélé-Faktor und Ambitionen: Dembélés Aufstieg in Paris und seine Anwartschaft auf individuelle Auszeichnungen zwingen Lamine Yamal dazu, sein Potenzial auf ein noch höheres Niveau zu heben; Yamal will in dieser Saison nicht nur durch individuelles Können, sondern durch den Gewinn des Pokals für sein Team zum Weltfußballer werden;

  • Taktische Reife der Katalanen: Das aktuelle Barça lernt, die Spielkontrolle nicht zu verlieren, den Ball in den 90er Minuten zu halten und die defensive Balance zu wahren; diese Qualitäten werden der Schlüssel sein, um pragmatische Giganten wie Inter oder PSG zu knacken.

Lamine Yamals offene Erklärung hat dem gesamten Kontinent signalisiert, dass der FC Barcelona nicht mehr nur eine junge Mannschaft ist, die schön spielt, sondern eine mächtige Kraft, die gekommen ist, um den europäischen Thron zu erobern.

Glauben Sie, dass der gereifte Lamine Yamal den FC Barcelona zum Champions-League-Finale nach Madrid führen und den Pokal gewinnen kann? War im Halbfinale gegen Inter wirklich nur die Unerfahrenheit schuld? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen aufsehenerregenden Artikel über das Wunderkind des europäischen Fußballs mit allen Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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