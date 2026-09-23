Lamine Yamal spricht offen über die enorme Geschwindigkeit von Mbappé und Raphinha

Der hellste und dynamischste junge Star des Weltfußballs, der Flügelstürmer des FC Barcelona, Lamine Yamal, sprach leidenschaftlich über den Wettbewerb im modernen Fußball und seine persönlichen Träume. In einem exklusiven Interview mit dem renommierten Medium Movistar verriet das 19-jährige Wunderkind, welche beeindruckende Eigenschaft er an seinem Teamkollegen Raphinha und dem Stürmer des Erzrivalen Real Madrid, Kylian Mbappéaufrichtig bewundert. Auf die Frage nach der Geschwindigkeit hob Yamal die Dynamik dieser beiden Superstars besonders hervor: «Ja, ich denke, Mbappé und Raphinha sind die beiden Spieler, von denen ich mir in diesem Punkt etwas abschauen kann. Im Training legt Raphinha den Ball vor und rennt mit einer solchen unglaublichen Geschwindigkeit los, dass man ihn selbst in drei Tagen nicht einholen könnte! Mbappé hat genau diese reaktive Schnelligkeit. Beide sind beeindruckend schnelle Spieler».

Als Yamal seine eigenen physischen Parameter und die von Pedri mit denen der beiden verglich, verbarg er nicht sein größtes Bedauern auf dem Platz: «Ich und Pedri sind nicht gerade die schnellsten Spieler und wir sagen immer: 'Wenn wir ihre Geschwindigkeit hätten, wären wir dem Rest des Fußballs um Lichtjahre voraus'. Stellt euch Pedri mit der Geschwindigkeit von Mbappé vor! Niemand könnte ihm den Ball abnehmen. Letztendlich ist Geschwindigkeit im Fußball das Wichtigste: Wenn ich schneller bin als du, komme ich immer zuerst an den Ball und schieße das Tor».

Ist Lamine Yamal, der für sein Dribbling und seine Spielintelligenz als unvergleichlich gilt, in Sachen Schnelligkeit wirklich im Nachteil? Wie wird dieser Geschwindigkeitsvorteil von Mbappé und Raphinha die Derbys in La Liga entscheiden und wem gehört die Zukunft im Duell zwischen Verstand und Tempo?

«Die Drei-Tage-Verfolgung, Pedris Traum und die Philosophie der Geschwindigkeit»: 5 Kernpunkte von Yamals Geständnis

Die aufsehenerregendsten Aspekte aus dem Interview von Lamine Yamal:

Bewunderung für Raphinha und Mbappé: Yamal erklärte, dass er im modernen Fußball Raphinha und Kylian Mbappéals seine idealen Vorbilder in Sachen Geschwindigkeit betrachtet;

«Nicht einmal in drei Tagen einzuholen»: Der spanische Star bezeugte, dass es im Training absolut unmöglich ist, Raphinha einzuholen, wenn er den Ball vorlegt und losrennt;

Interne Gespräche mit Pedri: Yamal verriet, dass er und Pedri oft darüber diskutieren, dass sie nicht die Schnellsten sind, aber mit Mbappés Sprint in der Fußballgeschichte «Lichtjahre» voraus sein könnten;

Die absolute Gefahr — ein reaktiver Pedri: Es wurde besonders hervorgehoben, dass kein Verteidiger der Welt Pedri den Ball abnehmen könnte, wenn er mit Mbappés Geschwindigkeit ausgestattet wäre;

Geschwindigkeit — der Schlüssel zum Sieg: Laut Yamal ist Schnelligkeit im Fußball der entscheidende Faktor, da ein schneller Spieler immer zuerst am Ball ist und den finalen Abschluss suchen kann.

Stars von Barcelona und Real: Ein Vergleich zwischen Intellekt und reaktiver Geschwindigkeit

Analyse des Spielstils und der Stärken der von Lamine Yamal genannten Spieler:

Spieler und Verein Hauptstärke Schwäche oder gewünschte Eigenschaft Rolle und Einfluss auf dem Platz Kylian Mbappé (Real Madrid) Reaktive Antritts- und Endgeschwindigkeit Bewegung ohne Ball im Positionsspiel Zerstörung des Gegners bei Kontern und in freien Räumen Raphinha (FC Barcelona) «In drei Tagen nicht einzuholende» Geschwindigkeit und Pressing Gelegentlich fehlende Coolness Durchbrüche über den Flügel und unermüdlicher Druck Pedri (FC Barcelona) Unglaubliche Spielintelligenz und Kontrolle Hohe Geschwindigkeit (Sprint) wie bei Mbappé Steuerung des Spieltempos und der Kombinationen im Mittelfeld Lamine Yamal (FC Barcelona) Einzigartiges Dribbling, präzise Pässe und Finten Maximale Geschwindigkeit auf langen Distanzen Eins-gegen-Eins-Duelle und Chancenkreierung im Strafraum

Fußballexpertise und Analyse: Warum ist dieses Geständnis von Yamal ein Zeichen echter Reife?

Fazit von Scouts und Taktikanalysten des europäischen Fußballs:

Die gesunde Bescheidenheit des jungen Stars: Dass ein Spieler, der bereits mit 19 Jahren ein Weltklasse-Star ist, seine Schwächen offen zugibt und neben seinem Teamkollegen auch die Überlegenheit seines Hauptkonkurrenten Mbappé anerkennt, zeugt von hoher Sportkultur und Reife;

Das Dilemma von «Verstand und Geschwindigkeit»: Lionel Messi war zu Beginn seiner Karriere auch kein reiner Sprinter, aber seine Schrittfrequenz am Ball und seine Denkgeschwindigkeit waren allen anderen überlegen; das Tandem Yamal und Pedri folgt genau diesem Weg — sie denken schneller mit dem Kopf als mit dem Körper;

Die «Pedri + Mbappé»-Hypothese: Yamals Fantasie ist nicht grundlos; wenn man Pedris Übersicht und feine Pässe mit Mbappés Geschwindigkeit von 36-37 km/h kombinieren würde, bedeutete dies die Erschaffung eines absoluten, unaufhaltsamen «Cyborgs» im modernen Fußball;

Respekt für Raphinhas Arbeitsmoral: Raphinhas unermüdliches Training und seine körperliche Verfassung dienen dem jungen Yamal als große Schule; die heutigen Flügel des FC Barcelona setzen genau auf diese Vielfalt — der eine durch pure Geschwindigkeit, der andere durch Finten und Dribblings, um die Verteidiger zu verwirren.

Dieses aufrichtige Interview von Lamine Yamal hat bewiesen, dass man Größe nicht nur durch Selbstvertrauen erreicht, sondern auch dadurch, dass man von den Besten der Konkurrenz lernt.

Was bringt im modernen Fußball Ihrer Meinung nach mehr Siege — die reaktive Geschwindigkeit von Kylian Mbappé und Raphinha oder die einzigartige Spielintelligenz von Pedri und Lamine Yamal? Würde Pedri den «Ballon d'Or» jedes Jahr ohne Konkurrenz gewinnen, wenn er wirklich die Geschwindigkeit von Mbappé hätte? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen exklusiven Artikel, der für Fußballfans reich an Diskussionsthemen ist, mit all Ihren Freunden!