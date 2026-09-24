Xiaomi 18 Pro vorgestellt: Leistungsstarkes Flaggschiff und fortschrittliche Funktionen

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Xiaomi 18 Pro vorgestellt: Leistungsstarkes Flaggschiff und fortschrittliche Funktionen

Eine weitere bedeutende Neuerung auf dem Markt für Mobiltechnologie wurde vorgestellt. Laut ixbt.com wurde neben dem Modell Xiaomi 18 Pro Max auch das erschwinglichere und kompaktere Flaggschiff-Smartphone Xiaomi 18 Pro präsentiert. Das neue Gerät zieht mit seinen fortschrittlichen technischen Spezifikationen, einem leistungsstarken CPU und modernsten AI-Funktionen die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses Smartphone vereint hohe Leistung und ergonomischen Komfort, um den Anforderungen moderner Nutzer gerecht zu werden. Ein Startpreis von 895 US-Dollar macht es im Flaggschiff-Segment äußerst wettbewerbsfähig.

Display und fortschrittliche Schutztechnologien

Das Modell Xiaomi 18 Pro verfügt über ultradünne Bildschirmränder von nur 0,99 mm. Das Gerät hat eine Bildschirmdiagonale von 6,4 Zoll und verwendet das neue M11-Material. Die Spitzenhelligkeit der Bildschirmmatrix erreicht bis zu 4000 nit, was eine perfekte Sichtbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet.

Auf der Rückseite des Smartphones befindet sich ein zusätzlicher Bildschirm, der dynamische Benachrichtigungen und App-Karten anzeigt. Während der Präsentation wurde bekannt gegeben, dass anfangs über hundert verschiedene Karten, einschließlich Widgets und Minispielen, unterstützt werden. Mithilfe von AI können auch personalisierte Hintergrundbilder auf Basis von Fotos von Haustieren und berühmten Sehenswürdigkeiten erstellt werden.

Hardware und ein Riesen-Akku im kompakten Gehäuse

Das Herzstück des Geräts ist der moderne Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 CPU. In einem relativ kompakten Gehäuse, das in der Größe fast dem Samsung Galaxy S26 entspricht, ist ein massiver 7000 mAh Akku untergebracht. Der Siliziumgehalt in der Anode des Akkus wurde auf 32 Prozent erhöht.

Das Smartphone verfügt zudem über UWB-Technologie sowie Schutz gegen Wasser und Staub gemäß den Standards IP66, IP68 und IP69. Der neue 7514-Vibrationsmotor macht kurze Impulsvibrationen um 75 Prozent deutlicher spürbar und bietet dem Nutzer ein einzigartiges taktiles Erlebnis.

Dreifach-Kamerasystem mit Leica-Optik

Das Smartphone ist mit drei hochwertigen Kameramodulen ausgestattet. Die 200 MP Leica-Hauptkamera basiert auf einem 1/1,28-Zoll Light Hunter 960 Sensor. Zudem verfügt das Periskop-Modul mit 75 mm Äquivalent über einen 200 MP Samsung HP5 Sensor, der Makroaufnahmen aus einer Entfernung von 12 cm ermöglicht. Das dritte Modul ist eine 50 MP Ultraweitwinkelkamera mit OV51D-Sensor.

Für die Bildverarbeitung wurde die spezielle Legendary Moment AI-Funktion eingeführt. Die AI hilft nicht nur bei der Auswahl klassischer Stile, sondern gibt auch Empfehlungen zur Standorterkennung, Kompositionsanalyse und sogar zur Wahl der richtigen Pose während der Aufnahme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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