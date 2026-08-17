Sensation in Frankreich: Lens besiegt PSG und gewinnt den Supercup

Die neue Fußballsaison in Frankreich begann mit einer echten Sensation. Im Spiel um den französischen Supercup (Trophée des Champions) empfing der amtierende Pokalsieger, Lens den Meister der Ligue 1 und mit Stars gespickten Pariser Klub PSG im heimischen, prächtigen Stade Bollaert-Delelis.

In einer intensiven und umkämpften Partie setzten sich die Gastgeber mit 1:0 durch und wurden erstmals in ihrer Vereinsgeschichte französischer Supercupsieger. erstmals in ihrer Vereinsgeschichte französischer Supercupsieger.

Thauvins Tor in der 32. Minute und eine Rote Karte in der 39. Minute

Die Partie wurde bereits in der ersten Halbzeit durch mehrere Szenen entschieden, die dem Spiel eine dramatische Wende gaben:

Thauvins Siegtor: In der 32. Minute traf Lens’ erfahrener Stürmer Florian Thauvin präzise ins Tor der Pariser und erzielte das 1:0;

Lens in Unterzahl: Nur sieben Minuten später, in der 39. Minute, wurde der Gastgeber-Verteidiger Antonio vom Platz gestellt. Damit musste Lens mehr als 50 Minuten lang mit zehn Spielern auskommen;

PSGs wirkungsloser Druck: Der Pariser Spitzenklub setzte mit Stars wie Kvaratskhelia, Vitinha, Hakimi und dem eingewechselten Dembélé die gegnerische Abwehr ununterbrochen unter Druck, fand jedoch keinen Weg durch die kompakte Defensive;

Mendes sieht Rot: Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 87. Minute, erhielt auch PSG-Verteidiger Nuno Mendes eine direkte Rote Karte und musste den Platz verlassen.

Französischer Supercup. Finale

Lens — PSG — 1:0

16. August, Stade Bollaert-Delelis

Tor: Thauvin (32.).

Aufstellung von Lens: Risser, Antonio, Khusanov, Ivanović (Aguilar, 46.), Titraoui (Haïdara, 81.), Abdulhamid, Khuzan (Bulatović, 65.), Nawrocki, Sima (Fofana, 75.), Thauvin (Skuras, 75.), Udol.

Aufstellung von PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Dean (Mendes, 60.), Beraldo (Ruiz, 60.), Vitinha, Zaïre-Emery (Drou, 82.), Akliouche (Dembélé, 60.), Kvaratskhelia (Mayulu, 70.), Doué.

Verwarnungen: Doué (64.), Ruiz (89.), Hakimi (90.), Bulatović (90.).

Platzverweise: Antonio (39.) — Mendes (87.).

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