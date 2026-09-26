Ernste Warnung von Bill Gates: KI könnte Milliarden Menschen gefährden

Bill Gates, einer der Gründer von Microsoft, äußerte seine Besorgnis über die Risiken, die mit der rasanten Entwicklung der KI verbunden sind. Er betonte, dass Regierungen auf die durch die Technologie verursachten Veränderungen nicht ausreichend vorbereitet seien.

Laut Gates könnten die erweiterten Fähigkeiten der KI bei Missbrauch durch böswillige Akteure ernsthafte Gefahren bergen. Gleichzeitig hob er das Potenzial der KI hervor, in den Bereichen Medizin, Bildung und Landwirtschaft großen Nutzen zu bringen.

Gates erklärte, dass Regierungen nicht ausreichend darauf vorbereitet seien, die mit der KI verbundenen Risiken zu bewältigen.

Gates forderte eine internationale Koordinierung der KI-Entwicklung und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Er betonte insbesondere die Bedeutung staatlicher Aufsicht in Bereichen wie Cybersicherheit und gesellschaftliche Auswirkungen. Bisher gibt es keine wissenschaftliche Schlussfolgerung, dass Milliarden Menschen zwangsläufig durch KI sterben werden. Solche Szenarien sind Teil der Debatte über langfristige KI-Risiken; Experten sind sich über deren Wahrscheinlichkeit und Zeitpunkt uneins.