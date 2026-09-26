Xiaomi stellt neue Serie schlanker und smarter Deckenleuchten vor

Der chinesische Technologieriese Xiaomi hat eine neue Serie von Deckenleuchten namens Mijia Ceiling Light C High Color Rendering angekündigt. Wie ixbt.com berichtet, sind diese Geräte für eine hochwertige und sichere Beleuchtung von Räumen unterschiedlicher Größe konzipiert und zeichnen sich durch ihr minimalistisches Design sowie ihren umfassenden Funktionsumfang aus. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neue Serie umfasst zwei Hauptmodelle. Die D40-Version ist für Räume bis zu 15 Quadratmetern ausgelegt und kostet 349 Yuan. Das für größere Räume konzipierte L90-Modell kann eine Fläche von 25-45 Quadratmetern ausleuchten und wird für 699 Yuan angeboten.

Technische Möglichkeiten und Design

Die Geräte sind in einem schlanken und modernen Gehäuse gefertigt, dessen matte Oberfläche dem Raum eine besondere Ästhetik verleiht. Der Lampenschirm verfügt über eine spezielle UV-Schutzschicht, die ein Vergilben im Laufe der Zeit verhindert. Die einzigartige Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung im gesamten Raum.

Der maximale Lichtstrom der Leuchten erreicht bis zu 8400 Lumen, wobei die durchschnittliche Beleuchtungsstärke 300 Lux übersteigt. Der Hersteller gibt an, dass das neue Produkt Vollspektrum-LEDs mit einem Farbwiedergabeindex von Ra95 verwendet, wodurch die natürlichen Farben von Objekten vollständig erhalten bleiben.

Sicherheit und Langlebigkeit

Mit Blick auf die Gesundheit moderner Nutzer wurde das Gerät so konzipiert, dass es frei von sichtbarem Flackern ist. Zudem erfüllt es vollständig den RG0-Standard zur Begrenzung der Blaulichtbelastung. Dies ist besonders wichtig für den Erhalt der Augengesundheit am Abend.

Das interne Kühlsystem ist auf einen langfristigen Dauerbetrieb ausgelegt. Experten schätzen, dass der Lichtstrom selbst nach 35.000 Stunden Dauerbetrieb noch über 90 Prozent seines ursprünglichen Niveaus beibehält.

Integration in das Smart-Home-System