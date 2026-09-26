Ousmane Dembélé führt Frankreich als Kapitän gegen Belgien an

Vor dem Spitzenspiel der Nations League zwischen Belgien und Frankreich gab es eine wichtige Änderung im Kader der Gäste. Wie Goal.com berichtet, hat der Starstürmer und Kapitän der Mannschaft, Kylian Mbappé, den Kader verletzungsbedingt verlassen und wird durch Ousmane Dembélé ersetzt. Dieser Ausfall dürfte für das Team von Cheftrainer Zinedine Zidane eine ernsthafte Prüfung darstellen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es wurde bekannt, dass sich Kylian Mbappé beim Erzielen des Siegtreffers im Spiel gegen die Türkei eine Verletzung am Band des linken Knies zugezogen hat. Der französische Fußballverband gab offiziell bekannt, dass der Stürmer nicht mit nach Belgien reisen wird und sofort nach Madrid zurückgekehrt ist, um mit der Rehabilitation zu beginnen. Dies ist ein unglücklicher Wendepunkt in der Karriere des Spielers, da er gerade die Marke von 107 Länderspielen erreicht und mit Patrick Vieira gleichgezogen hatte.

Die Kapitänsbinde geht an Ousmane Dembélé

Wie die Zeitung L'Equipe berichtet, geht die Kapitänsbinde nach dem Ausfall von Kylian Mbappé an eines der erfahrensten Mitglieder der Mannschaft, Ousmane Dembélé. Der Stürmer von PSG hat bisher 68 Länderspiele für die französische Nationalmannschaft absolviert, was ihn in der von Zinedine Zidane festgelegten Hierarchie ganz nach oben bringt. Der 29-Jährige hatte diese Aufgabe bereits kurzzeitig während des Spiels gegen die Türkei am vergangenen Freitag übernommen.

In einem Interview mit dem Fernsehsender TF1 betonte Ousmane Dembélé, dass sich die Mannschaft intensiv auf das schwierige Spiel vorbereitet habe. Ihm zufolge fordert der Trainerstab von den Spielern eine gute Leistung, mehr Kommunikation auf dem Platz und eine strikte Einhaltung der taktischen 4-3-3-Formation. Der Spieler fügte hinzu, dass er mit dem Sieg gegen die Türkei zufrieden sei, merkte aber an, dass sie durch die Nutzung ihrer Chancen noch ein oder zwei weitere Tore hätten erzielen können.

Wichtiges Duell gegen Belgien

Das Spiel im King-Baudouin-Stadion in Brüssel wird eine ernsthafte Prüfung für die Schützlinge von Zinedine Zidane. Derzeit führt die belgische Nationalmannschaft nach einem 2:0-Sieg gegen Italien die Gruppe A1 an. Frankreich benötigt ein positives Ergebnis, um die Tabellenführung zu verteidigen. Diese Partie wird auch zeigen, dass das Team nicht von einem einzelnen Spieler abhängig ist und wie taktisch flexibel es ist.