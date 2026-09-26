Sitora Turdibekova startet mit einem souveränen Sieg bei den Asienspielen

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Sitora Turdibekova startet mit einem souveränen Sieg bei den Asienspielen

Bei den laufenden Asienspielen in Nagoya-Aichi, Japan, setzen die Mitglieder der usbekischen Delegation ihre Wettkämpfe fort. Sitora Turdibekova, die im Boxen in der Gewichtsklasse bis 60 kg antrat, beendete ihren ersten Kampf mit einem souveränen Sieg und zog ins Viertelfinale ein.

Die usbekische Boxerin traf im Achtelfinale auf Ha Thi Linh aus Vietnam. Turdibekova, die während des gesamten Kampfes die Initiative behielt, gewann einstimmig nach Punkten mit 5:0 .

Turdibekova ließ ihre Gegnerin bereits im ersten Kampf hinter sich

Im Duell der 60-kg-Gewichtsklasse agierte Sitora Turdibekova von den ersten Minuten an sehr aktiv.

Die Vertreterin Usbekistans drückte ihrer Gegnerin ihren Kampfstil auf und sicherte sich einen Vorsprung nach Punkten. Am Ende des Kampfes erklärten die Kampfrichter Turdibekova einstimmig zur Siegerin.

5:0 — der erste Sieg von Sitora Turdibekova bei den Asienspielen.

Dieses Ergebnis ebnete ihr den Weg ins Viertelfinale des Turniers.

Nun das Viertelfinale

Nachdem sie Ha Thi Linh besiegt hat, wird Sitora Turdibekova nun im Viertelfinale der 60-kg-Klasse in den Ring steigen.

Die heiße Phase des Medaillenkampfes bei den Asienspielen beginnt erst in den nächsten Runden. Daher wird der nächste Kampf für Turdibekova eine der wichtigsten Prüfungen des Turniers sein.

Die usbekische Boxerin wird ihre Chancen auf eine Medaille weiter festigen, wenn sie ihre souveräne Leistung aus dem ersten Kampf auch in der nächsten Runde fortsetzen kann.

Ein weiterer wichtiger Start für das usbekische Boxen

Die usbekische Boxschule stand bei den Asienspielen schon immer im Mittelpunkt. Auch beim Turnier in Nagoya-Aichi steht die Nationalmannschaft vor der Aufgabe, hohe Ergebnisse zu erzielen.

Sitora Turdibekova hat das Turnier erfolgreich begonnen. Ihr 5:0-Sieg im Achtelfinale bringt ihr nicht nur das Ticket für das Viertelfinale, sondern gibt ihr auch wichtiges Selbstvertrauen für die kommenden Kämpfe.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Viertelfinale in der 60-kg-Klasse. Turdibekovas Kampf um eine Medaille bei den Asienspielen geht weiter.

Sitora TurdibekovaAsienspieleNagoya-Aichi60 kg GewichtsklasseBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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