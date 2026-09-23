In der Geschichte des usbekischen Schachs hat eine unglaubliche finanzielle Revolution stattgefunden: Mit einem neuen historischen Dekret des Staatsoberhauptes (Nr. PQ–346 vom 21.09.2026) wurden die einmaligen Geldprämien für nationale Großmeister und junge Talente für Siege bei prestigeträchtigen internationalen Turnieren vervielfacht. Anstelle des bisherigen Systems auf Basis der nationalen Berechnungseinheit (BHM) wurde nun auf feste Zahlungen in US-Dollar umgestellt.

Dem Dokument zufolge erhalten Schachspieler, die bei der Weltschacholympiade und der Paralympiadeim Erwachsenenbereich die Goldmedaille gewinnen, eine Prämie von 200.000 US-Dollar — das ist fast dreimal so viel wie die bisherige Obergrenze von 880 Millionen Sum (das 2.000-fache der BHM). Für Silbermedaillengewinner wurden 100.000 Dollar, für Bronzemedaillengewinner hingegen 50.000 Dollar garantiert. Zudem werden Helden der Jugendolympiade mit Beträgen zwischen 5.000 und 20.000 Dollar gefördert. Darüber hinaus wurden die Prämien für Podiumsplätze bei Welt- und Asienmeisterschaften gemäß FIDE-Klassifizierung vervielfacht, und es wurde festgelegt, dass Schachspieler, die den Titel „Internationaler Großmeister“ erlangen, einmalig 5.000 US-Dollar erhalten.

Welchen psychologischen Auftrieb gibt diese Entscheidung, die gerade während der laufenden 46. Weltschacholympiade in Samarkand getroffen wurde, unseren Sportlern? Wie wird das neue System Usbekistans Führungsrolle im Weltschach festigen und welchen neuen Schwung bringt dies in das nationale Sportsystem?

„200.000 Dollar für Gold, Währungsabrechnung und Großmeister-Bonus“: Die 5 Kernpunkte des Dekrets

Die wichtigsten Änderungen durch das Dekret Nr. PQ–346 des Präsidenten:

Rekordsumme für Olympiasieger: Die Prämie für Olympiagold bei den Erwachsenen wurde auf 200.000 US-Dollar festgelegt (zuvor 880 Mio. Sum);

Umstellung von BHM auf US-Dollar: Alle prestigeträchtigen internationalen Schachpreise werden nun inflationsgeschützt in US-Dollar-Äquivalent ausgezahlt;

Gleichstellung von Jugend und Paralympioniken: Goldmedaillengewinner bei der Jugendolympiade erhalten 20.000 Dollar, Silber 10.000 und Bronze 5.000 Dollar;

Vervielfachung bei Welt- und Asienmeisterschaften: Sieger bei FIDE-Weltmeisterschaften erhalten bis zu 15.000 Dollar, bei Asienmeisterschaften bis zu 10.000 Dollar;

Sonderbonus von 5.000 Dollar für Großmeister: Jeder Schachspieler, der den prestigeträchtigen Titel „Internationaler Großmeister“ erringt, wird vom Staat mit einer einmaligen Prämie von 5.000 Dollar (statt bisher 44 Mio. Sum) belohnt.

Neues Prämiensystem für usbekische Schachspieler: Vergleich der alten und neuen Sätze

Die Tabelle der festgelegten Zahlungen für Erfolge auf internationaler Bühne gemäß dem Dekret:

Wettbewerb und Erfolgskategorie Bisherige Prämie Neue Prämie gemäß Dekret PQ–346 Olympiade/Paralympiade (Erwachsene) — Gold 2.000-fache der BHM (~880 Mio. Sum) 200.000 US-Dollar Olympiade/Paralympiade (Erwachsene) — Silber 1.000-fache der BHM (~440 Mio. Sum) 100.000 US-Dollar Olympiade/Paralympiade (Erwachsene) — Bronze 500-fache der BHM (~220 Mio. Sum) 50.000 US-Dollar Olympiade/Paralympiade (Jugend) — Gold Neu eingeführter Satz 20.000 US-Dollar Olympiade/Paralympiade (Jugend) — Silber Neu eingeführter Satz 10.000 US-Dollar Olympiade/Paralympiade (Jugend) — Bronze Neu eingeführter Satz 5.000 US-Dollar FIDE-Weltmeisterschaften — Gold 300-fache der BHM (~132 Mio. Sum) 15.000 US-Dollar FIDE-Weltmeisterschaften — Silber 150-fache der BHM (~66 Mio. Sum) 7.500 US-Dollar FIDE-Weltmeisterschaften — Bronze 75-fache der BHM (~33 Mio. Sum) 3.750 US-Dollar FIDE-Asienmeisterschaften — Gold 70-fache der BHM (~30,8 Mio. Sum) 10.000 US-Dollar FIDE-Asienmeisterschaften — Silber 35-fache der BHM (~15,4 Mio. Sum) 5.000 US-Dollar FIDE-Asienmeisterschaften — Bronze 17,5-fache der BHM (~7,7 Mio. Sum) 2.500 US-Dollar Titel „Internationaler Großmeister“ 100-fache der BHM (~44 Mio. Sum) 5.000 US-Dollar

Sportökonomie und strategische Expertise: Warum ist dieses Dekret ein historischer Wendepunkt für das usbekische Schach?

Fazit internationaler Sportexperten und Finanzanalysten:

Beispiellose Motivation während der Olympiade in Samarkand: Dass dieses Dekret gerade jetzt, während der 7. Runde der Weltschacholympiade in Samarkand und während unser Team in Führung liegt, erlassen wurde, ist für unsere Großmeister die stärkste psychologische Unterstützung und finanzielle Garantie;

Vom variablen System zur Fremdwährungsgarantie: Früher konnten an die BHM gebundene Summen an Wert verlieren; die feste Festlegung der Prämien in US-Dollar schützt die Arbeit der Sportler auf Weltniveau;

Interesse an Jugendförderung und Großmeistertitel: Das Erreichen des internationalen Großmeistertitels erfordert jahrelange harte Arbeit und Investitionen; die zusätzliche Prämie von 5.000 Dollar und die Förderung von Jugendturnieren steigern das Interesse von Eltern und jungen Talenten am Schachsport massiv;

Aufstieg des intellektuellen Sports auf olympisches Niveau: 200.000 Dollar für eine Goldmedaille — das steht auf einer Stufe mit den höchsten Auszeichnungen für Olympiasieger bei Sommer- und Winterspielen; dies beweist, dass der Staat Schach als strategische nationale Priorität anerkennt.

Das Dekret des Präsidenten macht Usbekistan nicht nur zum Sieger der Schacholympiaden, sondern zu einem Weltzentrum, das seine intellektuellen Sportler auf höchstem Niveau wertschätzt.

Glauben Sie, dass die Prämie von 200.000 Dollar für Olympiagold und das neue System unseren Jungs in Samarkand die zusätzliche mentale Kraft für den Titelgewinn geben können? Unterstützen Sie diese hohe Wertschätzung für intellektuelle Sportler? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese riesige historische Neuigkeit aus dem usbekischen Sport mit all Ihren Freunden!