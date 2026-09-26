Warum heben Männer in China bei Hitze ihre T-Shirts bis zum Bauch?

Wenn die Sommerhitze in einigen chinesischen Städten zunimmt, kann man auf den Straßen einen ungewöhnlichen Anblick erleben. Männer heben ihre T-Shirts bis zum Brustkorb an und lassen den Bauchbereich frei. Unter Ausländern ist dieses Phänomen als „Peking-Bikini“ bekannt.

Diese Gewohnheit dient hauptsächlich dazu, den Körper bei heißem Wetter etwas abzukühlen. Besonders an heißen Sommertagen kann man diesen Anblick auf Straßen, in Parks und in der Nähe von Restaurants beobachten.

Der Name „Peking-Bikini“ entstand, weil der entblößte Bauchbereich an das Oberteil eines Bikinis erinnert.

Obwohl manche dies als einfache und bequeme Methode gegen die Hitze betrachten, löst ein solches Auftreten an öffentlichen Orten unterschiedliche Reaktionen aus. In einigen chinesischen Städten gibt es lokale Vorschriften für Kleidung und Verhalten in der Öffentlichkeit. Daher kann das Hochrollen des T-Shirts bis zum Bauch in manchen Fällen als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung gewertet werden und zu Bußgeldern führen.

So ist der „Peking-Bikini“, der einerseits als informelle Methode gegen die Hitze angesehen wird, andererseits Gegenstand von Debatten über Verhaltensnormen an öffentlichen Orten.