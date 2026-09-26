Abdukodir Khusanovs zu Manchester City Transfer war eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte des usbekischen Fußballs. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Verantwortlichen aus Manchester den usbekischen Verteidiger nicht von Anfang an als Hauptkandidaten auf dem Zettel hatten. Ein tiefgreifender Analyseprozess offenbarte jedoch andere Qualitäten des Spielers – insbesondere seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, den Raum hinter der Abwehrkette abzusichern, zogen die Aufmerksamkeit der Scouts auf sich.

Wie die Analyse von BBC Sport zeigt, waren die physischen Werte von Khusanov für die Experten von Manchester City von großem Interesse. Besonders seine Ergebnisse in Bezug auf Sprints und Agilität wurden hoch bewertet.

Diese Information enthüllt eines der wichtigsten Details des Weges des usbekischen Spielers im europäischen Fußball.

Khusanov war anfangs nicht einmal unter den 50 Kandidaten

Als Khusanov noch für Lens spielte, beobachteten die Scouts von Manchester City eine Reihe von Spielern.

Laut Informationen der BBC wurde der usbekische Verteidiger jedoch zunächst vom Verein nicht einmal in die erweiterte Liste von 50 Spielern aufgenommen.

Die Situation änderte sich nach zusätzlichen Analysen.

Die Analysten von Manchester City untersuchten die Daten über Khusanov genauer und begannen, sich auf seine physischen Möglichkeiten auf dem Platz zu konzentrieren. Besonders seine Fähigkeit, Lücken hinter der Abwehrkette schnell zu schließen, stach hervor.

- Abdukodirs physische Werte, insbesondere seine Sprints und seine Agilität zur Absicherung des Raums hinter der Abwehrkette, waren tatsächlich auf einem extrem hohen Niveau. Khusanovs Schnelligkeit und Agilität waren einer der Hauptgründe, die die Aufmerksamkeit der Scouts von Manchester City auf sich zogen.

Diese Werte sind im Spitzenfußball von großer Bedeutung, insbesondere für Mannschaften, die mit einer hoch stehenden Abwehrkette agieren.

Physische Werte, die die Scouts beeindruckten

Schnelligkeit spielt eine besondere Rolle im Spielstil von Khusanov.

Der Verteidiger kann nicht nur in Eins-gegen-Eins-Situationen gegen gegnerische Stürmer agieren, sondern auch schnell freie Räume in der Rückwärtsbewegung schließen. In einem Team wie Manchester City, das eine hohe Abwehrlinie nutzt, ist diese Eigenschaft ein entscheidender Faktor.

Auch in der Analyse der BBC wurde genau Khusanovs schnelle Bewegung und Agilität zur Absicherung des Raums hinter der Abwehr besonders hervorgehoben.

Auf diese Weise trugen die statistischen Daten aus seiner Zeit bei Lens dazu bei, den Status des usbekischen Spielers in den Augen der Scouts zu verändern.

Doch City zielte darauf ab, noch einen weiteren Aspekt bei ihm zu entwickeln

Obwohl Khusanovs physische Fähigkeiten hoch bewertet wurden, stellten die Scouts fest, dass es in seinem Spiel Aspekte gab, die noch weiter entwickelt werden konnten.

Dabei geht es vor allem um Ballbehandlung, Technik und Stellungsspiel .

Dieser Punkt ist für einen Verteidiger besonders wichtig. Denn bei Manchester City wird von den Innenverteidigern nicht nur verlangt, gegnerische Angriffe zu stoppen, sondern auch Angriffe mit dem ersten Pass einzuleiten, den Ball unter Druck zu kontrollieren und aktiv am Spielaufbau teilzunehmen.

In der BBC-Analyse wird auch darauf hingewiesen, dass Khusanov nach seinem Wechsel nach England genau in diesen Bereichen Fortschritte gemacht hat.

Die Zeit bei Manchester City verändert Khusanov

Abdukodir Khusanov begann nach seinem Wechsel von Lens zu Manchester City im Januar 2025 ein neues Kapitel im englischen Fußball.

Laut den von BBC-Experten zitierten Vereinsvertretern haben sich die Werte des Spielers in Bezug auf die Ballbehandlung nach dem Transfer deutlich verbessert.

Das bedeutet, dass der Transfer von Khusanov für City nicht nur als Verpflichtung eines fertigen Spielers angesehen wurde, sondern auch als Projekt, um unter Beibehaltung seiner bestehenden Stärken sein technisches und taktisches Potenzial weiter zu steigern.

Ein wichtiges Ergebnis für den usbekischen Fußball

Der Weg von Abdukodir Khusanov ist von besonderer Bedeutung. Nach seiner Zeit in der belarussischen Liga wechselte er zum französischen Verein Lens und sammelte Erfahrung in der Ligue 1. Danach schloss er sich einem der renommiertesten Vereine der englischen Premier League an – Manchester City.

Damit ging Khusanov als erster usbekischer Fußballer, der in den höchsten Spielklassen der französischen und englischen Meisterschaft zum Einsatz kam in die Geschichte ein.

Das Interessanteste verbirgt sich in seinem Weg bis zu City. Der Spieler, der anfangs nicht unter den 50 Kandidaten war, rückte nach tiefgreifenden analytischen Untersuchungen in den Fokus der Scouts.

Seine Schnelligkeit, Agilität und die Fähigkeit, Räume hinter der Abwehr abzusichern, waren einer der Hauptfaktoren, die das ernsthafte Interesse von Manchester City weckten.

Khusanovs aktuelle Karriere zeigt einen weiteren wichtigen Teil des Prozesses nach diesem Transfer: Der usbekische Verteidiger, der sich in Europa bewiesen hat, durchläuft nun eine Entwicklungsphase, in der er nicht nur seine physischen Möglichkeiten, sondern auch sein Spiel am Ball und seine taktischen Fähigkeiten verbessert.